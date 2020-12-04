В ФАС объяснили рост цен на овощи и яйца

Также в ведомстве разъяснили ситуацию с ростом цен на куриные яйца. «Как показывает многолетний мониторинг ценовой ситуации на рынке куриных яиц, при повышении спроса с осени до конца года цена на куриное яйцо сезонно повышается. Такая же тенденция наблюдается и в этом году», — пояснили в пресс-службе антимонопольного регулятора, добавив, что летом фиксировалось снижение цен на эти же продукты.