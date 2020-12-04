В ФАС объяснили рост цен на овощи и яйца
Изменение стоимости плодоовощной продукции и яиц носит сезонный и прогнозируемый характер, заявили в ФАС, отметив, что помидоры и огурцы не входят в перечень социально значимых продуктов питания, поэтому на них не могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.
«Мы можем сказать, что с окончанием естественного сезона урожая этих культур и приближением зимы количество поставляемых на рынок отечественных товаров снижается», — пояснили в ведомстве, добавив, что в то же время в данный период увеличивается объем импорта плодоовощной продукции, что отражается на стоимости.
Также в ведомстве разъяснили ситуацию с ростом цен на куриные яйца. «Как показывает многолетний мониторинг ценовой ситуации на рынке куриных яиц, при повышении спроса с осени до конца года цена на куриное яйцо сезонно повышается. Такая же тенденция наблюдается и в этом году», — пояснили в пресс-службе антимонопольного регулятора, добавив, что летом фиксировалось снижение цен на эти же продукты.