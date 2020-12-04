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В ФАС объяснили рост цен на овощи и яйца

Ведомости

Изменение стоимости плодоовощной продукции и яиц носит сезонный и прогнозируемый характер, заявили в ФАС, отметив, что помидоры и огурцы не входят в перечень социально значимых продуктов питания, поэтому на них не могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. 

«Мы можем сказать, что с окончанием естественного сезона урожая этих культур и приближением зимы количество поставляемых на рынок отечественных товаров снижается», — пояснили в ведомстве, добавив, что в то же время в данный период увеличивается объем импорта плодоовощной продукции, что отражается на стоимости.

Также в ведомстве разъяснили ситуацию с ростом цен на куриные яйца. «Как показывает многолетний мониторинг ценовой ситуации на рынке куриных яиц, при повышении спроса с осени до конца года цена на куриное яйцо сезонно повышается. Такая же тенденция наблюдается и в этом году», — пояснили в пресс-службе антимонопольного регулятора, добавив, что летом фиксировалось снижение цен на эти же продукты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных