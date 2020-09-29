ГК «Рост» станет лидером по производству тепличных огурцов и помидоров

ГК «Рост» станет лидером по производству тепличных огурцов и помидоровОна покупает конкурента – группу «Долина овощей»
Группа компаний (ГК) «Рост» Сергея Рукина договорилась о приобретении группы «Долина овощей», рассказали «Ведомостям» представители обеих компаний. «Долина овощей» – крупный производитель огурцов, помидоров, баклажанов и зелени под одноименным брендом, а также клубники под маркой «Выберри меня». Общая площадь теплиц у этой компании – 195 га, из которых 182 га – действующие теплицы, а строительство оставшихся 13 га планируется завершить в 2020 г. У самого «Роста» уже сейчас четыре действующих и два строящихся тепличных комбината общей площадью около 193 га (строительство 48 га из них группа завершит в течение ближайшего месяца, еще 46 га – в течение 10 месяцев). Компания специализируется на производстве брендированных овощей как среднего ценового сегмента («Рост», «Луховицкие овощи»), так и премиальных сортов (Dolce Vita, Flamenco, «Томаты медовые» и др.).
Получается, что суммарная площадь у «Роста» достигнет 388 га, в год он сможет выпускать 320 000 т томатов, огурцов, салатов и ягод, по собственным данным. В итоге компания станет безусловным лидером по производству овощей в закрытом грунте не только в России, но и в мире, подсчитал директор Национального плодоовощного союза России Михаил Глушков. Директор дирекции по категорийному менеджменту свежих товаров «Магнита» Егор Шумилин называет эту сделку крупнейшей на российском рынке фруктов и овощей за все время его существования.
Сумму сделки стороны не раскрывают. Оценить «Долину овощей», которая включает 120 га теплиц 5-го поколения, можно исходя из вложенных инвестиций – примерно в 45 млрд руб. минус долг и амортизация, говорит Глушков. Партнер «НЭО-центра» Инна Гольфанд оценивает компанию в 25–30 млрд руб. Большая часть будет оплачена долей в бизнесе ГК «Рост»: владельцы «Долины овощей» получат в ней миноритарные доли, Рукин останется мажоритарным владельцем, говорят представители компаний. Сейчас «Долина овощей» принадлежит семи ее основателям – Андрею Гридневу (у него 25%), Александру Лашину (15%) и его сыну Дмитрию (12,5%), Игорю Соколову (15%) и его сыну Максиму (7,5%), а также по 12,5% у Владимира Цанавы и Иосифа Бераи. Такая сделка позволит остаться в бизнесе и получить долю в компании – лидере рынке, которая за счет объединения станет еще эффективнее, считает Дмитрий Лашин.
В стратегию ГК «Рост» входит присутствие в ключевых регионах России, чтобы быть максимально близко к потребителю, говорит Рукин. Именно это, по его словам, позволяет собирать овощи в момент созревания, когда они достигают лучших вкусовых качеств. А единая управляющая компания позволит увеличить операционную эффективность предприятий и усилить позиции брендов на рынке, считает Рукин. Суммарно после сделки под управлением «Роста» будет 10 тепличных комбинатов – в Подмосковье, Тюменской, Липецкой, Брянской, Ростовской, Нижегородской и Тамбовской областях, Мордовии, Краснодарском и Ставропольском краях. Помимо теплиц «Рост» владеет складским комплексом площадью почти 20 000 кв. м в Подмосковье, а также собственным газовым месторождением в Ростовской области.
Действительно, такое объединение может привести к улучшению качества продукции и дисциплины поставок, в том числе за счет сокращения логистического плеча, считает коммерческий директор «Перекрестка» Дмитрий Медведев. Свежие овощи станут доступнее за счет более эффективной логистики, совместного планирования производственных циклов, снижения потерь и издержек, согласен Шумилин.
У «Роста» всегда был сильный маркетинг и продажи, группа специализируется на премиальных брендах и много вкладывает в их разработку и продвижение, говорит Глушков. Следовательно, после этой сделки помимо собственных сильных премиальных брендов у нее появится также и продукция в более массовом и недорогом сегменте, которую выпускает «Долина овощей».
После введения в 2014 г. контрсанкций, под которые попали в том числе и овощи, государство стало поддерживать тепличное овощеводство – более 44 млрд руб. средств федерального бюджета было направлено на компенсацию затрат на строительство и льготные кредиты, говорит Глушков. Всего начиная с 2014 г. построено 1286 га теплиц. Производство овощей закрытого грунта c 2014 по 2019 г. выросло примерно на 80% до 1,3 млн т. В итоге Россия уже обеспечивает себя огурцами на 90%, томатами – на 60%, говорит Глушков.
Но 2020 год стал для этой отрасли испытанием: потребление овощей весной на фоне пандемии коронавируса стало снижаться, а производство продолжало расти, в итоге снизились оптовые цены. В то же время себестоимость продукции выросла из-за девальвации рубля и ежегодного увеличения тарифов на газ и электроэнергию. У многих компаний возникли финансовые трудности, и они стали искать инвесторов. Все это привело к тому, что многие менее эффективные компании выставлены на продажу. С этим согласна и Гольфанд: на рынке наступил период консолидации, когда более эффективные компании с налаженным сбытом в торговые сети поглощают менее эффективные.
Сейчас в России лидирует АПХ «ЭКО-культура» у которого, по собственным данным, свыше 233 га теплиц. Эффективным ли будет это слияние и надолго ли «Росту» удастся сохранить лидерство по площадям – покажет время, говорит вице-президент по производству АПХ «ЭКО-культура» Алексей Шеметов. Сам холдинг продолжает активно вводить новые очереди тепличных комплексов, и к концу 2021 г. площади его теплиц составят около 510 га.