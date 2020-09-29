ГК «Рост» станет лидером по производству тепличных огурцов и помидоров

Но 2020 год стал для этой отрасли испытанием: потребление овощей весной на фоне пандемии коронавируса стало снижаться, а производство продолжало расти, в итоге снизились оптовые цены. В то же время себестоимость продукции выросла из-за девальвации рубля и ежегодного увеличения тарифов на газ и электроэнергию. У многих компаний возникли финансовые трудности, и они стали искать инвесторов. Все это привело к тому, что многие менее эффективные компании выставлены на продажу. С этим согласна и Гольфанд: на рынке наступил период консолидации, когда более эффективные компании с налаженным сбытом в торговые сети поглощают менее эффективные.