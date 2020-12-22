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Путин призвал не «хулиганить» с потребителями на рынке топлива

Ведомости

Нефтяная отрасль должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя «хулиганить», заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с вице-премьером Александром Новаком, передает пресс-служба Кремля.

«Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить», — сказал Путин, комментируя доклад Новака о ситуации с ценами на топливо.

Цены на дизельное топливо, по словам вице-премьера, с начала года выросли на 1,7%. Механизм по сглаживанию эффектов влияния мировых цен позволяет держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции. «И дальше так же строго будем следить по вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина», — подчеркнул Новак. 

Ранее Путин заявил, что около 70% бюджета России формируется не за счет нефтегазовых доходов, так что страна «начинает слезать с нефтегазовой иглы» и не является «бензоколонкой». В то же время он признал, что пока «зависимость еще очень большая, и мы с вами должны иметь это в виду».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных