Путин призвал не «хулиганить» с потребителями на рынке топлива

Ранее Путин заявил, что около 70% бюджета России формируется не за счет нефтегазовых доходов, так что страна «начинает слезать с нефтегазовой иглы» и не является «бензоколонкой». В то же время он признал, что пока «зависимость еще очень большая, и мы с вами должны иметь это в виду».