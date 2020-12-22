Путин призвал не «хулиганить» с потребителями на рынке топлива
Нефтяная отрасль должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя «хулиганить», заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с вице-премьером Александром Новаком, передает пресс-служба Кремля.
«Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить», — сказал Путин, комментируя доклад Новака о ситуации с ценами на топливо.
Цены на дизельное топливо, по словам вице-премьера, с начала года выросли на 1,7%. Механизм по сглаживанию эффектов влияния мировых цен позволяет держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции. «И дальше так же строго будем следить по вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина», — подчеркнул Новак.
Ранее Путин заявил, что около 70% бюджета России формируется не за счет нефтегазовых доходов, так что страна «начинает слезать с нефтегазовой иглы» и не является «бензоколонкой». В то же время он признал, что пока «зависимость еще очень большая, и мы с вами должны иметь это в виду».