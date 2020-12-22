Каждый третий житель России готов отказаться от возвращения кредитов банкам

Каждый третий из опрошенных жителей России считает возможным не возвращать банкам взятые в кредит средства, следует из результатов исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ. В онлайн-опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из городов с населением более 100 тыс. человек.