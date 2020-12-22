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Каждый третий житель России готов отказаться от возвращения кредитов банкам

Ведомости

Каждый третий из опрошенных жителей России считает возможным не возвращать банкам взятые в кредит средства, следует из результатов исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ. В онлайн-опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из городов с населением более 100 тыс. человек.

«Более половины россиян (53%) следуют правовым и этическим нормам и считают необходимым возврат займа как банку, так и знакомому или родственнику. Однако треть россиян (33%) допускают невыполнение долговых обязательств перед банком, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику», — сказано в отчете опроса.

По словам гендиректора НАФИ Гузелии Имаевой, большинство граждан нейтрально воспринимает банкротство, не имеет предубеждений на этот счет и полагает, что такое может случиться с каждым. 

Это утверждение подтверждается и результатами опроса. Так, 73% респондентов согласились, что банкротство — это «неприятное обстоятельство», при котором в жизни не происходит радикальных изменений. Остальные 27% поддержали обратное мнение.

Кроме того, большинство (71%) опрошенных считает возможным вести дела с человеком, который был признан банкротом. 29% назвали такового ненадежным и отметили, что общих дел с ним иметь не стоит. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных