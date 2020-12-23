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Белоусов заявил о необходимости обновить модель экономики России за три года

Ведомости

России следует в ближайшие три-четыре года обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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«Предстоит в кратчайшие сроки — за 3-4 года — обновить модель экономики, преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста», — сказал Белоусов в эфире «России 24». Он отметил, что принятые меры позволят ускорить рост ВВП на 1,5-2% ежегодно до 2024 г.

«Основной эффект будет получен за пределами 2024 года», — сказал Белоусов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия начала «слезать с нефтегазовой иглы», так как около 70% бюджета России формируется не за счет доходов от продажи энергоносителей. Путин однако признал, что пока «зависимость еще очень большая, и мы с вами должны иметь это в виду».

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП России с 2,8% до 2,5% в 2021 г. МВФ положительно оценил антикризисные меры российского правительства, которые позволили «сдержать спад и способствовали более сильному, чем прогнозировалось, восстановлению ВВП в III квартале». Минэкономразвития России по итогам 2020 г. оценивает спад экономики страны в 3,9%. У ЦБ прогноз менее оптимистичный — 4-5%. По мнению Счетной палаты, снижение ВВП в текущем году составит 4,2-4,8%

Ранее по теме: Авен рассказал о «потерянных годах» для экономики России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных