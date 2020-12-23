Белоусов заявил о необходимости обновить модель экономики России за три года
России следует в ближайшие три-четыре года обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Предстоит в кратчайшие сроки — за 3-4 года — обновить модель экономики, преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста», — сказал Белоусов в эфире «России 24». Он отметил, что принятые меры позволят ускорить рост ВВП на 1,5-2% ежегодно до 2024 г.
«Основной эффект будет получен за пределами 2024 года», — сказал Белоусов.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия начала «слезать с нефтегазовой иглы», так как около 70% бюджета России формируется не за счет доходов от продажи энергоносителей. Путин однако признал, что пока «зависимость еще очень большая, и мы с вами должны иметь это в виду».
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП России с 2,8% до 2,5% в 2021 г. МВФ положительно оценил антикризисные меры российского правительства, которые позволили «сдержать спад и способствовали более сильному, чем прогнозировалось, восстановлению ВВП в III квартале». Минэкономразвития России по итогам 2020 г. оценивает спад экономики страны в 3,9%. У ЦБ прогноз менее оптимистичный — 4-5%. По мнению Счетной палаты, снижение ВВП в текущем году составит 4,2-4,8%