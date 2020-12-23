Белоусов заявил о необходимости обновить модель экономики России за три года

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия начала «слезать с нефтегазовой иглы», так как около 70% бюджета России формируется не за счет доходов от продажи энергоносителей. Путин однако признал, что пока «зависимость еще очень большая, и мы с вами должны иметь это в виду».