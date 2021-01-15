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Кудрин оценил срок сохранения долларом статуса главной резевной валюты мира

Ведомости

Доллар США останется основной резервной валютой мира еще в течение около 50 лет, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

«Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать еще долго, и не менее 30-40 и 50 даже лет она будет оставаться основной. Китайская валюта пока не станет мировой резервной валютой», — сказал он (цитата по ТАСС).

Рассуждая на тему влияния Китая на мировую экономику, Кудрин отметил, что пока эта страна является «неопределенной величиной», хоть там и есть передовые компании, имеющие листинг на мировых биржах. Кроме того, по словам главы Счетной палаты, местные власти пока не обеспечивают свободное движение капитала в страну и свободу определения там стоимости активов.

Кудрин подчеркнул, что прогнозировать влияние Китая на мировую экономику можно будет тогда, когда он станет более «прозрачным» для других государств. По мнению главы ведомства, этот процесс страна «пройдет лет за 30».

В начале декабря 2020 года министр финансов России Антон Силуанов призвал избавляться от политических рисков, которые несут «политизированные» доллар и евро, и производить расчеты при совершении внешнеэкономических сделок в национальной валюте. Он отметил, что сейчас заметно растут операции между рублем и лирой, рублем и юанем, рублем и тенге.

Ранее по теме: Силуанов призвал переходить с «политизированных» валют на рубль

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных