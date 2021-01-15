Кудрин оценил срок сохранения долларом статуса главной резевной валюты мира
Доллар США останется основной резервной валютой мира еще в течение около 50 лет, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
«Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать еще долго, и не менее 30-40 и 50 даже лет она будет оставаться основной. Китайская валюта пока не станет мировой резервной валютой», — сказал он (цитата по ТАСС).
Рассуждая на тему влияния Китая на мировую экономику, Кудрин отметил, что пока эта страна является «неопределенной величиной», хоть там и есть передовые компании, имеющие листинг на мировых биржах. Кроме того, по словам главы Счетной палаты, местные власти пока не обеспечивают свободное движение капитала в страну и свободу определения там стоимости активов.
Кудрин подчеркнул, что прогнозировать влияние Китая на мировую экономику можно будет тогда, когда он станет более «прозрачным» для других государств. По мнению главы ведомства, этот процесс страна «пройдет лет за 30».
В начале декабря 2020 года министр финансов России Антон Силуанов призвал избавляться от политических рисков, которые несут «политизированные» доллар и евро, и производить расчеты при совершении внешнеэкономических сделок в национальной валюте. Он отметил, что сейчас заметно растут операции между рублем и лирой, рублем и юанем, рублем и тенге.