Кудрин оценил срок сохранения долларом статуса главной резевной валюты мира

Рассуждая на тему влияния Китая на мировую экономику, Кудрин отметил, что пока эта страна является «неопределенной величиной», хоть там и есть передовые компании, имеющие листинг на мировых биржах. Кроме того, по словам главы Счетной палаты, местные власти пока не обеспечивают свободное движение капитала в страну и свободу определения там стоимости активов.