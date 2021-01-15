Мордашов предупредил о катастрофе для России при экономической изоляции
России грозит полная катастрофа в случае экономической изоляции, заявил основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
«Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем», — сказал Мордашов. Он отметил, что половина бюджета страны зависит от нефтегазового экспорта, а другие ключевые отрасли — металлургия, машиностроение — тесно интегрированы в мировую экономику и «просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать».
«Поэтому все разговоры про автаркию, про изоляцию страны мне кажутся очень искусственными», — заключил Мордашов.
В середине декабря 2020 г. президент Владимир Путин заявил, что около 70% бюджета России формируется не за счёт нефтегазовых доходов, так что страна «начинает слезать с нефтегазовой иглы» и не является «бензоколонкой». До этого глава государства анонсировал, что поступления в казну от нефти и газа в 2021 г. составят около трети доходов.