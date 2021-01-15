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Мордашов предупредил о катастрофе для России при экономической изоляции

Ведомости

России грозит полная катастрофа в случае экономической изоляции, заявил основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

«Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмется раза в два, мы просто физически встанем», — сказал Мордашов. Он отметил, что половина бюджета страны зависит от нефтегазового экспорта, а другие ключевые отрасли — металлургия, машиностроение — тесно интегрированы в мировую экономику и «просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать».

«Поэтому все разговоры про автаркию, про изоляцию страны мне кажутся очень искусственными», — заключил Мордашов.

В середине декабря 2020 г. президент Владимир Путин заявил, что около 70% бюджета России формируется не за счёт нефтегазовых доходов, так что страна «начинает слезать с нефтегазовой иглы» и не является «бензоколонкой». До этого глава государства анонсировал, что поступления в казну от нефти и газа в 2021 г. составят около трети доходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных