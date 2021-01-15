Мордашов предупредил о катастрофе для России при экономической изоляции

В середине декабря 2020 г. президент Владимир Путин заявил, что около 70% бюджета России формируется не за счёт нефтегазовых доходов, так что страна «начинает слезать с нефтегазовой иглы» и не является «бензоколонкой». До этого глава государства анонсировал, что поступления в казну от нефти и газа в 2021 г. составят около трети доходов.