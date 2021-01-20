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Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай в 2020 году

Ведомости

Саудовская Аравия за 2020 г. поставила в Китай больше нефти, чем Россия, и стала крупнейшим ее поставщиком в страну, сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

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Поставки из Саудовской Аравии в Китай в 2020 г. выросли на 1,9% по сравнению с 2019 г. и составили 84,92 млн тонн (или 1,69 млн баррелей в день). Россия оказалась на втором месте, несмотря на увеличение поставок на 7,6%, до 83,57% млн тонн (или 1,67 баррелей в день). Третьим импортером нефти в Китай стал Ирак на фоне сильного снижения поставок из Венесуэлы из-за санкций США. Экспорт нефти из Ирака в Китай вырос на 16,1%, до 60,12 млн тонн. На четвертом месте оказалась Бразилия, нарастившая поставки в Китай на 5,1%, до 42,19 млн тонн.

Кроме того, поставки нефти в Китай из США за 2020 г. утроились — до 19,76 млн т (или 394,000 баррелей в день). Впервые США стали нетто-экспортером нефти в ноябре 2019 г.

Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай в сентябре 2020 года. По данным китайских властей, тогда саудовские поставки достигли 7,78 млн тонн нефти (1,89 млн баррелей в сутки), в то время как российские — 7,48 млн тонн (18,6% больше, чем в сентябре  2019 г. и на 32,8% больше, чем в августе), В то же время Китай вышел на рекордные объемы покупки российской нефти Urals в апреле в условиях резкого падения цен на энергоресурсы из-за пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных