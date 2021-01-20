Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай в 2020 году

Поставки из Саудовской Аравии в Китай в 2020 г. выросли на 1,9% по сравнению с 2019 г. и составили 84,92 млн тонн (или 1,69 млн баррелей в день). Россия оказалась на втором месте, несмотря на увеличение поставок на 7,6%, до 83,57% млн тонн (или 1,67 баррелей в день). Третьим импортером нефти в Китай стал Ирак на фоне сильного снижения поставок из Венесуэлы из-за санкций США. Экспорт нефти из Ирака в Китай вырос на 16,1%, до 60,12 млн тонн. На четвертом месте оказалась Бразилия, нарастившая поставки в Китай на 5,1%, до 42,19 млн тонн.