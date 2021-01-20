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Росстат оценил инфляцию в январе

Ведомости

С 1 по 18 января цены на товары и услуги в России выросли на 0,6%, сообщила пресс-служба Росстата. Таким образом, показатель в первую половину месяца превысил общее значение января прошлого года (0,4%), но был меньше декабрьских 0,8%.

«За период с 12 по 18 января 2021 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала января – 100,6% (для сравнения, в целом за январь 2020 г. – 100,4%)» – сообщили в ведомстве.

Сильнее всего за прошедшую неделю подорожали помидоры – на 3,5%, отметили в Росстате. Также рост цен зафиксирован на картошку и морковь – 2,1% и 1,9% соответственно. В среднем увеличение стоимости плодоовощных составило 1,2%.

При этом подсолнечное масло в новом году продолжило расти в цене – в среднем на 0,1% за неделю. Однако сахар, рост стоимости которого правительство стало сдерживать в конце 2020 г. из-за подорожания более чем на 70%, продолжил дешеветь. За неделю цена за килограмм снизилась на 0,5%.

Также на 0,1% упали цены на сосиски, сардельки, молоко и пшеничный хлеб. На 0,2% – на гречку и пшено. Яйца подешевели на 0,7%.

По данным Росстата, показатель инфляции в России в 2020 г. был рекордно высоким за последние четыре года — 4,9% при целевом значении в 4%. 15 января глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит признаки ускорения темпа роста цен в стране.

Ранее по теме: Набиуллина заявила о признаках ускорения инфляции в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных