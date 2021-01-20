Росстат оценил инфляцию в январе

При этом подсолнечное масло в новом году продолжило расти в цене – в среднем на 0,1% за неделю. Однако сахар, рост стоимости которого правительство стало сдерживать в конце 2020 г. из-за подорожания более чем на 70%, продолжил дешеветь. За неделю цена за килограмм снизилась на 0,5%.