Набиуллина заявила о признаках ускорения инфляции в России

«Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика, не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию, а уходит в стоимость финансовых активов, кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с этим всем. Но во время пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется», — сказала она (цитата по ТАСС).