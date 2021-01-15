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Набиуллина заявила о признаках ускорения инфляции в России

Ведомости

В России начинает ускоряться инфляция, признаки этого уже видит Банк России, заявила в ходе выступления на Гайдаровской форуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика, не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию, а уходит в стоимость финансовых активов, кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с этим всем. Но во время пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется», — сказала она (цитата по ТАСС).

При этом в интервью агентству Bloomberg в начале декабря Набиуллина говорила, что инфляция по итогам 2020 г. может быть на уровне 4,5%. Тогда она отметила, что в феврале 2021 г. темпы роста цен могут достигнуть пика, но вряд ли превысят 5%.

Ранее на заседании совета директоров 18 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне в 4,25% годовых. Регулятор назвал одной из причин отказа от дальнейшего снижения показателя ускорение инфляции выше ожидаемого уровня. Так, Банк России ухудшил прогноз по росту цен в стране по итогам 2020 г. с 3,9-4,2% в октябре до 4,6-4,9%.

12 января Росстат сообщил, что показатель инфляции в России в 2020 г. был рекордно высоким за последние четыре года — 4,9%. При этом целевым уровнем считается 4%. Больше всего за прошлый год подорожали продовольственные товары — на 6,69%. Стоимость непродовольственных выросла на 4,79%.

Ранее по теме: Инфляция в России в 2020 году стала самой высокой за последние четыре года
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных