Набиуллина заявила о признаках ускорения инфляции в России
В России начинает ускоряться инфляция, признаки этого уже видит Банк России, заявила в ходе выступления на Гайдаровской форуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика, не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию, а уходит в стоимость финансовых активов, кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с этим всем. Но во время пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется», — сказала она (цитата по ТАСС).
При этом в интервью агентству Bloomberg в начале декабря Набиуллина говорила, что инфляция по итогам 2020 г. может быть на уровне 4,5%. Тогда она отметила, что в феврале 2021 г. темпы роста цен могут достигнуть пика, но вряд ли превысят 5%.
Ранее на заседании совета директоров 18 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне в 4,25% годовых. Регулятор назвал одной из причин отказа от дальнейшего снижения показателя ускорение инфляции выше ожидаемого уровня. Так, Банк России ухудшил прогноз по росту цен в стране по итогам 2020 г. с 3,9-4,2% в октябре до 4,6-4,9%.
12 января Росстат сообщил, что показатель инфляции в России в 2020 г. был рекордно высоким за последние четыре года — 4,9%. При этом целевым уровнем считается 4%. Больше всего за прошлый год подорожали продовольственные товары — на 6,69%. Стоимость непродовольственных выросла на 4,79%.