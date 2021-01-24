Регионам выделили 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 4,7 млрд руб. для стабилизации цен на хлебобулочные изделия, сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что 1,8 млрд руб. будет направлено на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям, а 2,9 млрд руб. – на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы. Данная мера является частью комплекса мер по сдерживанию цен на продовольствие, разработанного по поручению президента, добавили в правительстве.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания в стране попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
Спустя день Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания и составить в рознице 46 руб. и 110 руб. соответственно. По данным Минсельхоза, к соглашениям присоединились предприятия, занимающие более 90% рынка подсолнечного масла и около 100% рынка сахара.
20 января Минсельхоз сообщил о снижении цен на сахар и подсолнечное масло у производителей и ритейлеров.