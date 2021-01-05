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Генпрокуратура рассказала о борьбе с необоснованным ростом цен на продукты

Ведомости

Организованный Генеральной прокуратурой мониторинг цен на продукты позволил добиться снижения их стоимости и предупредить необоснованный рост цен на продовольствие в ряде российских регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах», – говорится в сообщении.

В первом полугодии 2020 г. было выявлено свыше 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 330 виновных лиц.

Прокуроры пресекали и случаи завышения предельных размеров торговых наценок к стоимости продукции, реализуемой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В Петропавловске-Камчатском была завышена цена на хлеб, в Якутии – на 47 продовольственных товаров, включая детское питание. В Бурятии торговая наценка на гранулированный чай и подсолнечное масло превышала максимально допустимую на 39% и 35,5% соответственно.

Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания темпов подорожания продовольственных товаров, а Генпрокуратура объявила о начале проверки обоснованности роста цен на них.

Ранее по теме: Абрамченко назвала три причины роста цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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