Генпрокуратура рассказала о борьбе с необоснованным ростом цен на продукты
Организованный Генеральной прокуратурой мониторинг цен на продукты позволил добиться снижения их стоимости и предупредить необоснованный рост цен на продовольствие в ряде российских регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах», – говорится в сообщении.
В первом полугодии 2020 г. было выявлено свыше 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 330 виновных лиц.
Прокуроры пресекали и случаи завышения предельных размеров торговых наценок к стоимости продукции, реализуемой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В Петропавловске-Камчатском была завышена цена на хлеб, в Якутии – на 47 продовольственных товаров, включая детское питание. В Бурятии торговая наценка на гранулированный чай и подсолнечное масло превышала максимально допустимую на 39% и 35,5% соответственно.
Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания темпов подорожания продовольственных товаров, а Генпрокуратура объявила о начале проверки обоснованности роста цен на них.