Генпрокуратура рассказала о борьбе с необоснованным ростом цен на продукты

Прокуроры пресекали и случаи завышения предельных размеров торговых наценок к стоимости продукции, реализуемой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В Петропавловске-Камчатском была завышена цена на хлеб, в Якутии – на 47 продовольственных товаров, включая детское питание. В Бурятии торговая наценка на гранулированный чай и подсолнечное масло превышала максимально допустимую на 39% и 35,5% соответственно.