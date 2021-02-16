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В Сбербанке спрогнозировали ослабление рубля в третьем квартале

Ведомости

В третьем квартале текущего года курс рубля по отношению к доллару и евро может сильно упасть, предупредил главный экономист Сбербанка Антон Струченевский. Однако в целом сейчас есть вероятность того, что отечественная валюта укрепится.

«Мы полагаем, что сейчас есть потенциал для укрепления рубля, но в третьем квартале мы ожидаем самого слабого рубля. И один из факторов — это фактор, связанный с выездным туризмом», — сказал эксперт.

Струченевский пояснил, что в 2020 г. прекращение международного туризма поддержало рубль, поскольку россияне перестали тратить средства за рубежом. Теперь же на фоне разработки вакцин от коронавируса и прививочных кампаний границы между странами откроются, и в этом заключается риск для отечественной валюты.

По словам аналитика, одним из главный факторов, влияющих на рубль, является отток капитала из России. В 2020 г., по оценке Сбербанка, он составил около $50 млрд. В 2021 г. показатель может быть на уровне $34 млрд. 

В числе других факторов, влияющих на курс рубль, Струченевский назвал курс доллара к валютам развивающихся и развитых рынков, цену на нефть марки Brent, разницу между показателями инфляции в России и США и фактическое изменение в соотношении доллара к рублю со 2 апреля 2018 г. В целом в Сбербанке считают, что средний курс доллара в 2021 г. составит 72 руб. Евро — 90 руб.

К 19:25 мск курс доллара составил 73,71 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Цена евро составила 89,25 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных