В Сбербанке спрогнозировали ослабление рубля в третьем квартале
В третьем квартале текущего года курс рубля по отношению к доллару и евро может сильно упасть, предупредил главный экономист Сбербанка Антон Струченевский. Однако в целом сейчас есть вероятность того, что отечественная валюта укрепится.
«Мы полагаем, что сейчас есть потенциал для укрепления рубля, но в третьем квартале мы ожидаем самого слабого рубля. И один из факторов — это фактор, связанный с выездным туризмом», — сказал эксперт.
Струченевский пояснил, что в 2020 г. прекращение международного туризма поддержало рубль, поскольку россияне перестали тратить средства за рубежом. Теперь же на фоне разработки вакцин от коронавируса и прививочных кампаний границы между странами откроются, и в этом заключается риск для отечественной валюты.
По словам аналитика, одним из главный факторов, влияющих на рубль, является отток капитала из России. В 2020 г., по оценке Сбербанка, он составил около $50 млрд. В 2021 г. показатель может быть на уровне $34 млрд.
В числе других факторов, влияющих на курс рубль, Струченевский назвал курс доллара к валютам развивающихся и развитых рынков, цену на нефть марки Brent, разницу между показателями инфляции в России и США и фактическое изменение в соотношении доллара к рублю со 2 апреля 2018 г. В целом в Сбербанке считают, что средний курс доллара в 2021 г. составит 72 руб. Евро — 90 руб.
К 19:25 мск курс доллара составил 73,71 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Цена евро составила 89,25 руб.