В Сбербанке спрогнозировали ослабление рубля в третьем квартале

В числе других факторов, влияющих на курс рубль, Струченевский назвал курс доллара к валютам развивающихся и развитых рынков, цену на нефть марки Brent, разницу между показателями инфляции в России и США и фактическое изменение в соотношении доллара к рублю со 2 апреля 2018 г. В целом в Сбербанке считают, что средний курс доллара в 2021 г. составит 72 руб. Евро — 90 руб.