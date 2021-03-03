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В Госдуме предложили изменить схему перерасчета пенсий работающих пенсионеров

Ведомости

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Совфеда разработали законопроект, в котором предлагается повысить число индивидуальных пенсионных коэффициентов, на которые производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале депутата Госдумы Ярослава Нилова. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Ежегодно 1 августа такие выплаты перерасчитываются максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — около 296 руб. В законопроекте предлагается увеличить число коэффициентов до десяти. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров. В феврале Минтруд сообщил, что направил в правительство свои предложения. 

Министр финансов Антон Силуанов до этого заявлял, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию.

Ранее по теме: Матвиенко назвала сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных