В Госдуме предложили изменить схему перерасчета пенсий работающих пенсионеров

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Ежегодно 1 августа такие выплаты перерасчитываются максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — около 296 руб. В законопроекте предлагается увеличить число коэффициентов до десяти.