В Госдуме предложили изменить схему перерасчета пенсий работающих пенсионеров
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Совфеда разработали законопроект, в котором предлагается повысить число индивидуальных пенсионных коэффициентов, на которые производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале депутата Госдумы Ярослава Нилова.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Ежегодно 1 августа такие выплаты перерасчитываются максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — около 296 руб. В законопроекте предлагается увеличить число коэффициентов до десяти.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров. В феврале Минтруд сообщил, что направил в правительство свои предложения.
Министр финансов Антон Силуанов до этого заявлял, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию.