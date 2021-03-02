Матвиенко назвала сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам
Правительство ищет источники финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, индексация может возобновиться в новом бюджетном цикле, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости».
«Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», — отметила Матвиенко. По ее словам, пока нельзя назвать точные сроки, когда индексация может возобновиться. «Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», — пояснила спикер Совфеда.
Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по возобновлению индексации пенсий. В феврале Минтруд сообщил, что направил в правительство свои предложения.