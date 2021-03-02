Матвиенко назвала сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам

«Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», — отметила Матвиенко. По ее словам, пока нельзя назвать точные сроки, когда индексация может возобновиться. «Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», — пояснила спикер Совфеда.