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Матвиенко назвала сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам

Ведомости

Правительство ищет источники финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам, индексация может возобновиться в новом бюджетном цикле, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости». 

«Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», — отметила Матвиенко. По ее словам, пока нельзя назвать точные сроки, когда индексация может возобновиться. «Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», — пояснила спикер Совфеда.

Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по возобновлению индексации пенсий. В феврале Минтруд сообщил, что направил в правительство свои предложения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных