Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию

Ведомости

Большая часть россиян — 84% — хотели бы получать пенсию от компании, в которой работают, в дополнение к пенсии от государства, сообщил РБК со ссылкой на данные опроса «Работы.ру» и НПФ Сбербанка. В опросе приняли участие более 3,5 тыс. человек со всей России. 

По данным аналитиков, за год доля желающих получать корпоративную пенсию выросла на 6 п.п. Чаще других хотели бы получать такую выплату респонденты в возрасте от 36 до 55 лет — 85%, в возрасте от 18 до 25 лет — 81%. Треть опрошенных хотели бы получать не менее 30 тыс. руб. 

Согласно результатам опроса, участниками корпоративных пенсионных программ являются 3% россиян. 16% респондентов знают о таких программах, 18% слышали о них. Больше всего знают о корпоративных пенсиях люди старше 56 лет, меньше всего — респонденты 18-25 лет. 

Корпоративные пенсионные программы в некоторых компаниях входят в социальный пакет работников. Работодатель и работник, который участвует в программе, должны делать отчисления на выплату. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров. В феврале Минтруд сообщил, что направил в правительство свои предложения. Индексация прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.

Ранее по теме: В Кремле рассмотрят предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных