Большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию

По данным аналитиков, за год доля желающих получать корпоративную пенсию выросла на 6 п.п. Чаще других хотели бы получать такую выплату респонденты в возрасте от 36 до 55 лет — 85%, в возрасте от 18 до 25 лет — 81%. Треть опрошенных хотели бы получать не менее 30 тыс. руб.