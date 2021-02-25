Большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию
По данным аналитиков, за год доля желающих получать корпоративную пенсию выросла на 6 п.п. Чаще других хотели бы получать такую выплату респонденты в возрасте от 36 до 55 лет — 85%, в возрасте от 18 до 25 лет — 81%. Треть опрошенных хотели бы получать не менее 30 тыс. руб.
Согласно результатам опроса, участниками корпоративных пенсионных программ являются 3% россиян. 16% респондентов знают о таких программах, 18% слышали о них. Больше всего знают о корпоративных пенсиях люди старше 56 лет, меньше всего — респонденты 18-25 лет.
Корпоративные пенсионные программы в некоторых компаниях входят в социальный пакет работников. Работодатель и работник, который участвует в программе, должны делать отчисления на выплату.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров. В феврале Минтруд сообщил, что направил в правительство свои предложения. Индексация прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.