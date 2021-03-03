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Восточный экономический форум планируют провести в сентябре

Ведомости

Восточный экономический форум (ВЭФ) планируется провести в сентябре во Владивостоке, следует из данных на сайте мероприятия. 

«Сентябрь 2021. Владивосток, Россия», — говорится в сообщении. Более точная дата не указана.

Сегодня Росконгресс сообщил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 г. пройдет 2 — 5 июня. В 2020 г. оба форума были отменены из-за пандемии коронавируса.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о планах провести в 2021 г. ПМЭФ, ВЭФ, Российскую энергетическую неделю, а также II Каспийский экономический форум. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не исключал проведение ПМЭФ в очном формате в 2021 г.

Ранее по теме: Росконгресс назвал даты проведения ПМЭФ в 2021 году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных