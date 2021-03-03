Восточный экономический форум планируют провести в сентябре
Восточный экономический форум (ВЭФ) планируется провести в сентябре во Владивостоке, следует из данных на сайте мероприятия.
«Сентябрь 2021. Владивосток, Россия», — говорится в сообщении. Более точная дата не указана.
Сегодня Росконгресс сообщил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 г. пройдет 2 — 5 июня. В 2020 г. оба форума были отменены из-за пандемии коронавируса.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о планах провести в 2021 г. ПМЭФ, ВЭФ, Российскую энергетическую неделю, а также II Каспийский экономический форум. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не исключал проведение ПМЭФ в очном формате в 2021 г.