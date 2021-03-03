Восточный экономический форум планируют провести в сентябре

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о планах провести в 2021 г. ПМЭФ, ВЭФ, Российскую энергетическую неделю, а также II Каспийский экономический форум. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не исключал проведение ПМЭФ в очном формате в 2021 г.