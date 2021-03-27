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Экспортную пошлину на подсолнечник решили повысить до 50% с 1 июля

Ведомости

Ставка экспортной пошлины на семена подсолнечника с 1 июля составит 50%. Соответствующее решение, как сообщает Минэкономразвития, поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

«На заседании было поддержано предложение Минсельхоза России установить ставку вывозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее $320 за тонну на срок с 1 июля 2021 г. по 1 сентября 2022 г.», — говорится в сообщении.

Данная мера позволит сохранить необходимый объем этой продукции на внутреннем рынке, защитить россиян от скачков цен на международном рынке и стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло в России, было отмечено на заседании. Кроме того, подкомиссия установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла.

«Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1000, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства Reuters. Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г.», — отметили в министерстве.

С 9 января по 30 июня 2021 г. экспортная пошлина на подсолнечник и рапс была повышена с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну. Это произошло на фоне подорожания подсолнечного масла более чем на 23% в декабре по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Внимание на рост цен в конце 2020 г. обратил президент России Владимир Путин, после чего правительство зафиксировало максимальную отпускную цену на данный продукт на уровне 95 руб. за литр, а розничную — 110 руб. за литр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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