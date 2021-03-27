Экспортную пошлину на подсолнечник решили повысить до 50% с 1 июля
Ставка экспортной пошлины на семена подсолнечника с 1 июля составит 50%. Соответствующее решение, как сообщает Минэкономразвития, поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
«На заседании было поддержано предложение Минсельхоза России установить ставку вывозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее $320 за тонну на срок с 1 июля 2021 г. по 1 сентября 2022 г.», — говорится в сообщении.
Данная мера позволит сохранить необходимый объем этой продукции на внутреннем рынке, защитить россиян от скачков цен на международном рынке и стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло в России, было отмечено на заседании. Кроме того, подкомиссия установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла.
«Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1000, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства Reuters. Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г.», — отметили в министерстве.
С 9 января по 30 июня 2021 г. экспортная пошлина на подсолнечник и рапс была повышена с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну. Это произошло на фоне подорожания подсолнечного масла более чем на 23% в декабре по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Внимание на рост цен в конце 2020 г. обратил президент России Владимир Путин, после чего правительство зафиксировало максимальную отпускную цену на данный продукт на уровне 95 руб. за литр, а розничную — 110 руб. за литр.