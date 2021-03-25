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Решетников анонсировал экспортную пошлину на подсолнечное масло

Ведомости

Правительство России планирует с 1 сентября этого года ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

«По пошлине на подсолнечное масло — там 1 сентября, то есть ориентируемся на новый урожай. На подсолнечное масло текущая экспортная пошлина не вводится в расчете на договоренности с производителями, что они обеспечат внутренний рынок при этой дополнительной субсидии, что никаких проблем с поставкой на внутренний рынок ни в объемах, ни в цене не будет», — сказал он (цитата по ТАСС).

Демпферный механизм при экспорте подсолнечного масла будет аналогичен тому, что действует в отношении пшеницы, добавил глава ведомства. Власти определят цену отсечения, ниже которой пошлина взиматься не будет. 70% того, что будет выше установленного порога, станут направлять в бюджет, тогда как 30% пойдет сельхозпроизводителям.

«Цена эта сейчас обсуждается, но она содержит достаточную, хорошую норму рентабельности для сельхозпроизводителей», — подчеркнул Решетников.

Также, по словам министра, с 1 июля власти введут запретительную экспортную пошлину на семена подсолнечника. Ее параметры обсудят на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции. Решетников пояснил, что данная мера обусловлена недостатком этого вида зерна при высоких мощностях заводов по производству подсолнечного масла. Ввиду этого правительство заинтересовано в том, чтобы семена перерабатывались в России, а не поставлялись за рубеж.

С 9 января по 30 июня 2021 г. экспортная пошлина на подсолнечник и рапс была повышена с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну. Это произошло на фоне подорожания подсолнечного масла более чем на 23% в декабре по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Внимание на рост цен в конце 2020 г. обратил президент России Владимир Путин, после чего правительство зафиксировало максимальную отпускную цену на данный продукт на уровне 95 руб. за литр, а розничную — 110 руб. за литр. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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