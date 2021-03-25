Решетников анонсировал экспортную пошлину на подсолнечное масло

С 9 января по 30 июня 2021 г. экспортная пошлина на подсолнечник и рапс была повышена с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну. Это произошло на фоне подорожания подсолнечного масла более чем на 23% в декабре по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Внимание на рост цен в конце 2020 г. обратил президент России Владимир Путин, после чего правительство зафиксировало максимальную отпускную цену на данный продукт на уровне 95 руб. за литр, а розничную — 110 руб. за литр.