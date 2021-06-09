Цена доллара опустилась ниже 72 рублей впервые почти за год
В ходе торгов 9 июня доллар дешевел по отношению к рублю. К 10:23 мск его минимальная цена достигла 71,98 руб., следует из данных Московской биржи. Таким образом, впервые с 28 июля прошлого года стоимость валюты опустилась ниже 72 руб.
К 13:37 мск доллар чуть подорожал — до 72,18 руб. В то же время это значение меньше, чем на закрытии вчерашних торгов, завершившихся на отметке 72,3 руб.
Как утверждает Bloomberg, доллар подешевел по отношению к другим валютам на фоне ожидания отчета по инфляции в США, который должен выйти в четверг. После этого инвесторы смогут оценить направление денежно-кредитной политики.
Кроме того, 11 июня Банк России должен озвучить решение по ключевой ставке в стране. Ожидается, что регулятор повысит ее.
Также 10 июня решение по ключевой ставке примет Европейский центральный банк (ЕЦБ). Евро к 13:37 мск стоил 88,01 руб. после 88,03 руб. на закрытии торгов 8 июня. Минимум, которого достигала валюта в течение сегодняшнего дня, — 87,69 руб. в 10:23 мск. Это самое низкое значение с 17 марта 2021 г.