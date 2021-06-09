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Цена доллара опустилась ниже 72 рублей впервые почти за год

Ведомости

В ходе торгов 9 июня доллар дешевел по отношению к рублю. К 10:23 мск его минимальная цена достигла 71,98 руб., следует из данных Московской биржи. Таким образом, впервые с 28 июля прошлого года стоимость валюты опустилась ниже 72 руб.

К 13:37 мск доллар чуть подорожал — до 72,18 руб. В то же время это значение меньше, чем на закрытии вчерашних торгов, завершившихся на отметке 72,3 руб.

Как утверждает Bloomberg, доллар подешевел по отношению к другим валютам на фоне ожидания отчета по инфляции в США, который должен выйти в четверг. После этого инвесторы смогут оценить направление денежно-кредитной политики.

Кроме того, 11 июня Банк России должен озвучить решение по ключевой ставке в стране. Ожидается, что регулятор повысит ее.

Также 10 июня решение по ключевой ставке примет Европейский центральный банк (ЕЦБ). Евро к 13:37 мск стоил 88,01 руб. после 88,03 руб. на закрытии торгов 8 июня. Минимум, которого достигала валюта в течение сегодняшнего дня, — 87,69 руб. в 10:23 мск. Это самое низкое значение с 17 марта 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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