Минфин поддержит дедолларизацию экономическими стимулами

Минфин поддержит дедолларизацию экономическими стимуламиТаковым может стать повышение востребованности рубля при экономическом росте
«Наша, может быть, первая цель» – сделать Россию евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро, рассказал вчера в Госдуме Дмитрий Тимофеев, директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина. По его словам, для этого есть все основания, но нужны стимулы. Рассуждая о стимулах, Тимофеев предположил, что они могут быть положительными, отрицательными и, возможно, некие директивные методы для госкомпаний. Цитаты Тимофеева передали агентства ТАСС, «РИА Новости», «Прайм».
Спустя пару часов эти цитаты были аннулированы – как сообщил ТАСС, в связи с отзывом цитаты спикером. И Минфин опубликовал свою позицию по этому вопросу: «Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты – это подтверждается статистикой за последние пять лет. Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы». «Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать – только экономические методы», – подчеркнули в министерстве.