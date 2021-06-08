Минфин поддержит дедолларизацию экономическими стимулами

Спустя пару часов эти цитаты были аннулированы – как сообщил ТАСС, в связи с отзывом цитаты спикером. И Минфин опубликовал свою позицию по этому вопросу: «Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты – это подтверждается статистикой за последние пять лет. Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы». «Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать – только экономические методы», – подчеркнули в министерстве.