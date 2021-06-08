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Минфин поддержит дедолларизацию экономическими стимулами

Таковым может стать повышение востребованности рубля при экономическом росте
Любовь Маврина Анна Подлинова
С 2008 г. доли доллара США и евро в структуре активов ФНБ составляли по 45% /Евгений Разумный / Ведомости

«Наша, может быть, первая цель» – сделать Россию евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро, рассказал вчера в Госдуме Дмитрий Тимофеев, директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина. По его словам, для этого есть все основания, но нужны стимулы. Рассуждая о стимулах, Тимофеев предположил, что они могут быть положительными, отрицательными и, возможно, некие директивные методы для госкомпаний. Цитаты Тимофеева передали агентства ТАСС, «РИА Новости», «Прайм».

Спустя пару часов эти цитаты были аннулированы – как сообщил ТАСС, в связи с отзывом цитаты спикером. И Минфин опубликовал свою позицию по этому вопросу: «Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты – это подтверждается статистикой за последние пять лет. Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы». «Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать – только экономические методы», – подчеркнули в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных