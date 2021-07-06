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Курс доллара превысил 74 рубля впервые с мая

Ведомости

Доллар в ходе сегодняшних торгов подорожал по отношению к рублю и впервые с 17 мая превысил порог в 74 руб., следует из данных Московской биржи. К 17.35 мск цена валюты достигла 74,8 руб. Это максимальное значение с 6 мая, то есть за два месяца.

На закрытии вчерашних торгов доллар стоил 73,46 руб. Таким образом, за день он подорожал на 1,8%.

Евро к 17.35 мск достиг цены в 88,42 руб. Это максимум с 29 июня. На закрытии вчерашних торгов эта валюта торговалась по 87,15 руб.

К 17.50 мск доллар и евро чуть подешевели — до 74,37 и 87,95 руб. соответственно.

Мировые валюты растут по отношению к рублю на фоне падения цены на нефть. Так, к 18.10 мск сентябрьский фьючерс марки Brent подешевел более чем на 3% до $74,72 за баррель — после $77,16 за баррель на закрытии торгов 5 июля. Августовский фьючерс марки WTI упал в стоимости на 2,2% до $73,51 за баррель.

Ранее по теме: Что будет с нефтью и рублем в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных