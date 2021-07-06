Курс доллара превысил 74 рубля впервые с мая
Доллар в ходе сегодняшних торгов подорожал по отношению к рублю и впервые с 17 мая превысил порог в 74 руб., следует из данных Московской биржи. К 17.35 мск цена валюты достигла 74,8 руб. Это максимальное значение с 6 мая, то есть за два месяца.
На закрытии вчерашних торгов доллар стоил 73,46 руб. Таким образом, за день он подорожал на 1,8%.
Евро к 17.35 мск достиг цены в 88,42 руб. Это максимум с 29 июня. На закрытии вчерашних торгов эта валюта торговалась по 87,15 руб.
К 17.50 мск доллар и евро чуть подешевели — до 74,37 и 87,95 руб. соответственно.
Мировые валюты растут по отношению к рублю на фоне падения цены на нефть. Так, к 18.10 мск сентябрьский фьючерс марки Brent подешевел более чем на 3% до $74,72 за баррель — после $77,16 за баррель на закрытии торгов 5 июля. Августовский фьючерс марки WTI упал в стоимости на 2,2% до $73,51 за баррель.