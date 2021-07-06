Курс доллара превысил 74 рубля впервые с мая

Мировые валюты растут по отношению к рублю на фоне падения цены на нефть. Так, к 18.10 мск сентябрьский фьючерс марки Brent подешевел более чем на 3% до $74,72 за баррель — после $77,16 за баррель на закрытии торгов 5 июля. Августовский фьючерс марки WTI упал в стоимости на 2,2% до $73,51 за баррель.