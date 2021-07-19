Производители предупредили о повышении цен на хлеб
Производители предупредили ритейлеров о повышении цен на хлеб с августа на 7-12%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сеть «Верный». По данным сети, поставщики обосновали рост цен подорожанием сырья, упаковки и транспортировки. Несколько производителей хлеба неофициально подтвердили планы увеличить цены на продукцию. В других сетях, включая X5 Group, «Магнит» и «Дикси», на запросы газеты не ответили.
Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин рассказал, что цена на маргарин выросла на 38% год к году, цена упаковки – на 26%, сахара – на 9%, а сам хлеб подорожал на 1 руб. Гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов отметил, что в некоторых случаях упаковка подорожала на 40%. Также на рост стоимости хлеба повлиял дефицит персонала в отрасли, из-за которого производители повысили зарплаты сотрудников.
В Минсельхозе изданию сообщили, что цены на хлебобулочные изделия «находятся на стабильном уровне». По данным министерства, за последний год цена на хлеб из пшеничной муки выросла на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки – на 5,9%. В Минсельхозе не ожидают существенного повышения цен в будущем, потому что сырье подешевеет. После введения таможенных пошлин стоимость пшеницы третьего и четвертого классов снизилась на 7,2% и 5,9% соответственно. В министерстве добавили, что производители хлеба получают госсубсидии для стабилизации цен на продукцию.
В конце 2020 г. правительство утвердило правила предоставления субсидий производителям хлеба из расчета 2 руб. за 1 кг хлеба. Получившая компенсацию организация должна зафиксировать цены на свою продукцию. Объем поддержки для небольших предприятий, которые выпекают около 15 т хлеба в сутки, составит около 1 млн руб. за месяц работы, для крупных (от 60 т в сутки) – более 3,6 млн руб.
По словам Лялина, размер субсидий не компенсирует полностью рост цен на сырье. Также, по его словам, власти некоторых регионов неправильно трактуют условия их предоставления.