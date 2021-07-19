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Производители предупредили о повышении цен на хлеб

Ведомости

Производители предупредили ритейлеров о повышении цен на хлеб с августа на 7-12%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сеть «Верный». По данным сети, поставщики обосновали рост цен подорожанием сырья, упаковки и транспортировки. Несколько производителей хлеба неофициально подтвердили планы увеличить цены на продукцию. В других сетях, включая X5 Group, «Магнит» и «Дикси», на запросы газеты не ответили.

Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин рассказал, что цена на маргарин выросла на 38% год к году, цена упаковки – на 26%, сахара – на 9%, а сам хлеб подорожал на 1 руб. Гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов отметил, что в некоторых случаях упаковка подорожала на 40%. Также на рост стоимости хлеба повлиял дефицит персонала в отрасли, из-за которого производители повысили зарплаты сотрудников.

В Минсельхозе изданию сообщили, что цены на хлебобулочные изделия «находятся на стабильном уровне». По данным министерства, за последний год цена на хлеб из пшеничной муки выросла на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки – на 5,9%. В Минсельхозе не ожидают существенного повышения цен в будущем, потому что сырье подешевеет. После введения таможенных пошлин стоимость пшеницы третьего и четвертого классов снизилась на 7,2% и 5,9% соответственно. В министерстве добавили, что производители хлеба получают госсубсидии для стабилизации цен на продукцию.

В конце 2020 г. правительство утвердило правила предоставления субсидий производителям хлеба из расчета 2 руб. за 1 кг хлеба. Получившая компенсацию организация должна зафиксировать цены на свою продукцию. Объем поддержки для небольших предприятий, которые выпекают около 15 т хлеба в сутки, составит около 1 млн руб. за месяц работы, для крупных (от 60 т в сутки) – более 3,6 млн руб.

По словам Лялина, размер субсидий не компенсирует полностью рост цен на сырье. Также, по его словам, власти некоторых регионов неправильно трактуют условия их предоставления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных