Производители предупредили о повышении цен на хлеб

В Минсельхозе изданию сообщили, что цены на хлебобулочные изделия «находятся на стабильном уровне». По данным министерства, за последний год цена на хлеб из пшеничной муки выросла на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки – на 5,9%. В Минсельхозе не ожидают существенного повышения цен в будущем, потому что сырье подешевеет. После введения таможенных пошлин стоимость пшеницы третьего и четвертого классов снизилась на 7,2% и 5,9% соответственно. В министерстве добавили, что производители хлеба получают госсубсидии для стабилизации цен на продукцию.