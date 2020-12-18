Мишустин утвердил правила поддержки хлебопеков

Размер возмещения составит 2 тыс. руб. за тонну хлеба и хлебобулочных изделий со сроком хранения до пяти суток. Получившая компенсацию организация должна зафиксировать цены на свою продукцию. Объем поддержки для небольших предприятий, которые выпекают около 15 т хлеба в сутки, составит около 1 млн руб. за месяц работы, для крупных (от 60 т в сутки) – более 3,6 млн руб., объяснили в правительстве.