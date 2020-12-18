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Мишустин утвердил правила поддержки хлебопеков

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выплаты компенсаций части затрат хлебопекарным предприятиям, сообщила пресс-служба правительства.

«Хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат, связанных с производством продукции. Правила выплаты таких компенсаций утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Размер возмещения составит 2 тыс. руб. за тонну хлеба и хлебобулочных изделий со сроком хранения до пяти суток. Получившая компенсацию организация должна зафиксировать цены на свою продукцию. Объем поддержки для небольших предприятий, которые выпекают около 15 т хлеба в сутки, составит около 1 млн руб. за месяц работы, для крупных (от 60 т в сутки) – более 3,6 млн руб., объяснили в правительстве.

На этой неделе на фоне роста цен на некоторые базовые продукты, включая хлеб и макароны, правительство установило ряд стабилизирующих мер. Среди мер – поддержка хлебопеков и мукомолов, установка тарифной квоты на вывоз за пределы Таможенного союза пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

Ситуация с ростом цен на продукты начала обсуждаться после совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных