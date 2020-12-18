Мишустин утвердил правила поддержки хлебопеков
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выплаты компенсаций части затрат хлебопекарным предприятиям, сообщила пресс-служба правительства.
«Хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат, связанных с производством продукции. Правила выплаты таких компенсаций утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Размер возмещения составит 2 тыс. руб. за тонну хлеба и хлебобулочных изделий со сроком хранения до пяти суток. Получившая компенсацию организация должна зафиксировать цены на свою продукцию. Объем поддержки для небольших предприятий, которые выпекают около 15 т хлеба в сутки, составит около 1 млн руб. за месяц работы, для крупных (от 60 т в сутки) – более 3,6 млн руб., объяснили в правительстве.
На этой неделе на фоне роста цен на некоторые базовые продукты, включая хлеб и макароны, правительство установило ряд стабилизирующих мер. Среди мер – поддержка хлебопеков и мукомолов, установка тарифной квоты на вывоз за пределы Таможенного союза пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.
Ситуация с ростом цен на продукты начала обсуждаться после совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться.