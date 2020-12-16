Цены на сахар и подсолнечное масло должны снизиться в течение пяти дней

«В соответствии с положениями соглашений цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение», — сказал Патрушев на церемонии подписания соглашений. В результате реализации этих мер, которые будут действовать до конца первого квартала 2021 г., оптовые цены на сахар снизятся до 36 руб. за кг, на подсолнечное масло – до 95 руб. за литр, объяснил министр.