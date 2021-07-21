Минприроды исключило приватизацию лесов компаниями
О приватизации государственного лесного фонда не может идти и речи, заявило Министерство природных ресурсов и экологии России в ответ на слова главы лесопромышленного холдинга RFP Константина Лашкевича о том, что подобная мера могла бы помочь в восстановлении ресурсов.
«Согласно статье 8 Лесного кодекса России «лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности». Кроме того, в Конституции Российской Федерации указано, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Поэтому никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть», — сообщили в ведомстве агентству ТАСС.
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) также выступило «категорически против передачи гослесфонда в частную собственность». Об этом написал на своей странице в Instagram руководитель ведомства Иван Советников.
Ранее сегодня Лашкевич в интервью РБК заявил, что из-за сокращения площади качественного и пригодного для переработки леса на Дальнем Востоке можно было бы позволить компаниям приватизировать 2–3% всей лесной территории России, чтобы предприятия могли заниматься там активным выращиванием деревьев. Он указал, что подобная практика применяется в Новой Зеландии.