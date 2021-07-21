Минприроды исключило приватизацию лесов компаниями

«Согласно статье 8 Лесного кодекса России «лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности». Кроме того, в Конституции Российской Федерации указано, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Поэтому никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть», — сообщили в ведомстве агентству ТАСС.