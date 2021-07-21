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Путин назвал острой ситуацию с ростом цен на продукты питания

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал острой ситуацию с ростом цен на продукты питания. По его словам, «особо остро» стоит вопрос с подорожанием базовых продуктов.

«Отдельная тема — та, о которой мы многократно говорили, та, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам: я имею в виду ситуация с ценами на основные товары, в том числе и на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов — овощей, так называемого борщевого набора», — сказал он на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

В свою очередь вице-премьер Виктория Абрамченко, комментируя рост цен, заявила, что меры правительства позволили удержать цены на сахар и подсолнечное масло, при этом сохранив объемы производства. 

По словам вице-премьера, важным решением при введении повышенных таможенных пошлин на зерно было обязательство государства вернуть все дополнительно полученные в бюджет средства сельскохозяйственным и товаропроизводителям.

Ранее правительством была установлена квота на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня 2021 г. в размере 17,5 млн т. Также были введены повышенные вывозные таможенные пошлины на пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу, а со 2 июня 2021 г. Была введена гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. 

В отношении пшеницы при мировой цене до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей $200 за тонну, пошлина составит 70% от разницы мировой и этой базовой цены в $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185. 

«За период с 15 февраля по 9 июля 2021 г. объем дополнительных доходов федерального бюджета, полученных от увеличения вывозных таможенных пошлин в отношении зерновых культур, составил 15,4 млрд руб. В текущем году правительством также были оказаны меры государственной поддержки в размере 4,7 млрд руб. предприятиям хлебопекарной и мукомольной промышленности при условии неповышения цен на муку и хлеб, в размере 1 млрд руб. птицеводческим предприятиям», — сообщила вице-премьер.

Абрамченко также заявила, что российские власти достигли «понимания» с крупными торговыми сетями о том, что снижение закупочных цен на овощи должно отразиться в розничной цене на полках в магазинах. Вице-премьер заявила, что ситуация с ценами на овощи «к сентябрю существенно улучшится». 

Путин заявил, что Федеральной антимонопольной службе нужно активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях. «У вас с Федеральной антимонопольной службой налажен контакт нормальный? Нужно, чтобы они активнее мониторили ситуацию в торговых сетях», — сказал он в ходе совещания.

В июне стоимость продуктов питания выросла по сравнению с июнем прошлого года на 8,67%, алкоголя — на 2,24%. В сопоставлении с маем цены выросли на 0,71% и 0,12% соответственно. В течение текущего года продукты подорожали на 6,04%, а алкоголь — на 1,78%. Годовая инфляция в июне достигла 6,5% — максимум с августа 2016 г. 11 июня в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России начнет снижаться осенью. По оценке регулятора, к цели в 4% она вернется лишь во втором полугодии 2022 г. и будет находиться вблизи данного значения в дальнейшем. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. может составить 4,7-5,2%.

Ранее по теме: Минпромторг потребует от ритейлеров снизить цены на овощи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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