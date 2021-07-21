Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с сентября 2020 года
Дефляция за период с 13 по 19 июля составила 0,01%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, ведомство зафиксировало дефляцию впервые с сентября 2020 г. В прошлую неделю инфляция составила 0,06%.
По данным статистического ведомства, с начала 2021 г. рост цен составил 4,59%, в годовом выражении — 6,5%.
Цены на плодоовощную продукцию за неделю подешевели на 2,1%. Цены на морковь снизились на 3,8%, на картофель – на 6,2%, помидоры и огурцы – на 5,4%, лук репчатый – на 2,4%. При этом выросли цены на белокочанную капусту на 2,4%, яблоки подорожали на 0,4%.
Цены на подсолнечное масло в среднем по России увеличились на 0,2%, на мясо кур выросли на 0,1%, на сахар-песок — на 0,1%. Также выросли цены на гречневую крупу и соль — на 0,4%, свинину, сливочное масло, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания.
Кроме того, на 0,2% увеличились цены на говядину, вареную колбасу, мороженую рыбу, мясные консервы для детского питания, сметану, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, макаронные изделия.
По данным Росстата за июнь, цены на плодоовощную продукцию выросли в годовом выражении на 11,16%. При этом с начала года эта категория товаров подорожала на 15,74%. Более того, в июне по сравнению с маем стоимость свеклы повысилась на 58,38%, моркови — на 37,04%, картофеля — на 20,3%, белокочанной капусты — на 14,27%, репчатого лука — на 2,14%. В целом за месяц плодоовощные продукты выросли в цене на 2,35%.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%, причем продукты подорожали на 8,67%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 7,04%, а услуг — на 3,95%.