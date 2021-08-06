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Омбудсмен предложила выплачивать россиянам по 10 000 рублей за диспансеризацию

Ведомости

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением раз в три года выплачивать гражданам по 10 000 руб. за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

«В целях улучшения здоровья россиян прошу вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Здоровая Россия», предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 000 рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков», — цитирует издание отрывок из обращения.

По мнению Волынец, выплаты мотивируют россиян больше следить за здоровьем, регулярно проходя обследование. Это в итоге сформирует «культуру плановой диспансеризации», благодаря чему различные заболевания будут выявлять на ранней стадии, а значит их лечение станет успешнее. Более того, мера позволит сэкономить бюджетные деньги, направляемые на лечение не выявленных вовремя болезней, резюмировала омбудсмен.

Также Волынец предложила собственный сценарий реализации выдвинутой инициативы. По ее словам, россияне, прошедшие диспансеризацию, могли бы получать на портале госуслуг специальные QR-коды, а потом на основании них подавать заявки на получение пособий.

«Ведомости» направили запрос в Минтруд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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