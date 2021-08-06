Омбудсмен предложила выплачивать россиянам по 10 000 рублей за диспансеризацию

По мнению Волынец, выплаты мотивируют россиян больше следить за здоровьем, регулярно проходя обследование. Это в итоге сформирует «культуру плановой диспансеризации», благодаря чему различные заболевания будут выявлять на ранней стадии, а значит их лечение станет успешнее. Более того, мера позволит сэкономить бюджетные деньги, направляемые на лечение не выявленных вовремя болезней, резюмировала омбудсмен.