Импорт мяса в Россию в январе — июне упал на 12,7%

По данным ФТС, импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 0,6% до 111 400 т. А в денежном выражении рост составил 8,3% до $177 млн. При этом импорт свежей и мороженой рыбы вырос на 14,2% в натуральном выражении — до 200 900 т, а в стоимостном выражении рост составил 17,6% до $599,3 млн.