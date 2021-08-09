Импорт мяса в Россию в январе — июне упал на 12,7%
Россия снизила импорт мяса в январе — июне этого года на 12,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 117 500 т. При этом в денежном выражении показатель упал на 12,9% до $427 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
По данным ФТС, импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 0,6% до 111 400 т. А в денежном выражении рост составил 8,3% до $177 млн. При этом импорт свежей и мороженой рыбы вырос на 14,2% в натуральном выражении — до 200 900 т, а в стоимостном выражении рост составил 17,6% до $599,3 млн.
Ранее специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что по мере увеличения температуры на Земле власти разных стран будут пересматривать экономические модели для снижения выбросов СО2, что означает вынужденное введение налога на мясо.
Позднее на своей странице в Facebook Песков уточнил свои слова. Он сказал, что это относится к странам — экспортерам мяса и России не касается. В Минфине заявили, что введение налога на мясо в России не планируется.