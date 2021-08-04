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Минфин заявил об отсутствии планов ввести налог на мясо в России

Ведомости

Вопрос о введении налога на мясо в России не рассматривается ни в каком виде, сообщили журналистам в пресс-службе министерства финансов.

«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня в ходе выступления на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121» специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что по мере увеличения температуры на Земле власти разных стран будут пересматривать экономические модели для снижения выбросов СО2. «Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем принять, например, налог на мясо», — сказал он.

Позже на своей странице в Facebook Песков уточнил свои слова. Он сказал, что это относится к странам-экспортерам мяса и России не касается. Подобный налог в случае его появления будет закреплен на уровне торговли квотами, что для российской экономики неактуально. Налог на мясо для жителей страны, который способен привести к подорожанию данного продукта, ни при каком сценарии не появится, резюмировал спецпредставитель президента.

Ранее по теме: Спецпредставитель президента исключил введение налога на мясо в России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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