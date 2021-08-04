Минфин заявил об отсутствии планов ввести налог на мясо в России

Позже на своей странице в Facebook Песков уточнил свои слова. Он сказал, что это относится к странам-экспортерам мяса и России не касается. Подобный налог в случае его появления будет закреплен на уровне торговли квотами, что для российской экономики неактуально. Налог на мясо для жителей страны, который способен привести к подорожанию данного продукта, ни при каком сценарии не появится, резюмировал спецпредставитель президента.