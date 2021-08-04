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Спецпредставитель президента исключил введение налога на мясо в России

Ведомости

Налог на мясо может быть введен в странах-экспортерах этого товара, но к России это не относится, написал на своей странице в Facebook специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Да, налоговая схема возможна, в первую очередь для стран, которые являются его экспортерами. Налог будет закрепляться в развитие политики углеродного следа, на уровне торговли квотами. Для России эта тема не актуальна в ближайшем горизонте», — заявил он. 

По его словам, для России важно создать модель «регенеративной экономики для сельского хозяйства с минимальным углеродным следом», а также построить «компенсирующую отрасль экономики», связанную с использованием белков. «При всех сценариях налог на мясо для граждан, ведущий к росту его стоимости, не появляется», — уточнил спецпредставитель президента.

Ранее сегодня в ходе выступления на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121» Песков заявил, что по мере увеличения температуры на Земле власти разных стран будут пересматривать экономические модели для снижения выбросов СО2. В качестве примера он привел сельское хозяйство. «Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем принять, например, налог на мясо», — сказал он, демонстрируя свою презентацию.

Песков отметил, что климатическая повестка в будущем изменит отношение человечества к животноводству. Он указал, что за прошлый год среднегодовая температура на планете выросла на 0,59 градуса. В России же повышение составило сразу 5 градусов. Это говорит о том, что страна находится в центре глобальных климатических изменений, резюмировал спецпредставитель президента.

Ранее по теме: Спецпредставитель президента спрогнозировал введение налога на мясо в России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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