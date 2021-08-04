Спецпредставитель президента исключил введение налога на мясо в России
«Да, налоговая схема возможна, в первую очередь для стран, которые являются его экспортерами. Налог будет закрепляться в развитие политики углеродного следа, на уровне торговли квотами. Для России эта тема не актуальна в ближайшем горизонте», — заявил он.
По его словам, для России важно создать модель «регенеративной экономики для сельского хозяйства с минимальным углеродным следом», а также построить «компенсирующую отрасль экономики», связанную с использованием белков. «При всех сценариях налог на мясо для граждан, ведущий к росту его стоимости, не появляется», — уточнил спецпредставитель президента.
Ранее сегодня в ходе выступления на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121» Песков заявил, что по мере увеличения температуры на Земле власти разных стран будут пересматривать экономические модели для снижения выбросов СО2. В качестве примера он привел сельское хозяйство. «Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем принять, например, налог на мясо», — сказал он, демонстрируя свою презентацию.
Песков отметил, что климатическая повестка в будущем изменит отношение человечества к животноводству. Он указал, что за прошлый год среднегодовая температура на планете выросла на 0,59 градуса. В России же повышение составило сразу 5 градусов. Это говорит о том, что страна находится в центре глобальных климатических изменений, резюмировал спецпредставитель президента.