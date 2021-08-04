Спецпредставитель президента исключил введение налога на мясо в России

Ранее сегодня в ходе выступления на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121» Песков заявил, что по мере увеличения температуры на Земле власти разных стран будут пересматривать экономические модели для снижения выбросов СО2. В качестве примера он привел сельское хозяйство. «Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем принять, например, налог на мясо», — сказал он, демонстрируя свою презентацию.