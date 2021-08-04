Спецпредставитель президента спрогнозировал введение налога на мясо в России
Налог на мясо может появиться в России через несколько лет в рамках политики, направленной на снижение выбросов СО2, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе выступления на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121». Трансляция мероприятия велась на Youtube-канале «2035 university».
«Новые политики — это практически всегда новые налоги. Казалось, что углеродный след — это где-то далеко. Нам ввели налог — мы об этом задумались. По мере того, как температура (на планете. — Прим. ред.) будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем принять, например, налог на мясо», — сказал он.
Песков отметил, что климатическая повестка в будущем изменит отношение человечества к животноводству. Кроме того, рост температуры на Земле может стать стимулом для развития новых технологий в данной сфере.
Спецпредставитель президента указал, что на протяжении долгого времени российская элита отрицала важность климатической повестки для страны. Однако на самом деле Россия находится в центре глобальных климатических изменений. Так, если за прошлый год среднегодовая температура на планете повысилась на 0,59 градуса, то в России — на 5 градусов, заявил Песков.
«Как показывают данные наблюдений, Земля греется неравномерно. Есть территории, в которых средний рост температуры составил не 0,59 градуса, а до 5 градусов. То есть примерно в 10 раз быстрее, чем вся остальная Земля. Что же это за территория такая экстремальная, которая нагревается в 10 раз быстрее, чем остальной мир? Это Российская Федерация. Мы находимся в центре глобальных климатических изменений», — сказал он.
Ситуация с изменением климата вынуждает страны менять политику, резюмировал чиновник. Глобальный энергопереход — отказ от углеводородов — являются перспективами ближайших 100 лет, добавил он.
Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что власти создадут рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на углеводороды на фоне развития альтернативных источников энергии. О важности этой темы ранее неоднократно говорил также специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, по подсчетам которого потери экономики России из-за отказа ведущих стран мира от использования сырья на основе углеводородов могут достигать 10% ВВП.