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Спецпредставитель президента спрогнозировал введение налога на мясо в России

Ведомости

Налог на мясо может появиться в России через несколько лет в рамках политики, направленной на снижение выбросов СО2, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе выступления на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121». Трансляция мероприятия велась на Youtube-канале «2035 university».

«Новые политики — это практически всегда новые налоги. Казалось, что углеродный след — это где-то далеко. Нам ввели налог — мы об этом задумались. По мере того, как температура (на планете. — Прим. ред.) будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем принять, например, налог на мясо», — сказал он. 

Песков отметил, что климатическая повестка в будущем изменит отношение человечества к животноводству. Кроме того, рост температуры на Земле может стать стимулом для развития новых технологий в данной сфере.

Спецпредставитель президента указал, что на протяжении долгого времени российская элита отрицала важность климатической повестки для страны. Однако на самом деле Россия находится в центре глобальных климатических изменений. Так, если за прошлый год среднегодовая температура на планете повысилась на 0,59 градуса, то в России — на 5 градусов, заявил Песков.

«Как показывают данные наблюдений, Земля греется неравномерно. Есть территории, в которых средний рост температуры составил не 0,59 градуса, а до 5 градусов. То есть примерно в 10 раз быстрее, чем вся остальная Земля. Что же это за территория такая экстремальная, которая нагревается в 10 раз быстрее, чем остальной мир? Это Российская Федерация. Мы находимся в центре глобальных климатических изменений», — сказал он.

Ситуация с изменением климата вынуждает страны менять политику, резюмировал чиновник. Глобальный энергопереход — отказ от углеводородов — являются перспективами ближайших 100 лет, добавил он.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что власти создадут рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на углеводороды на фоне развития альтернативных источников энергии. О важности этой темы ранее неоднократно говорил также специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, по подсчетам которого потери экономики России из-за отказа ведущих стран мира от использования сырья на основе углеводородов могут достигать 10% ВВП.

Ранее по теме: Чубайс предсказал смену мировых элит из-за революции в энергетике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных