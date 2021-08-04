Спецпредставитель президента спрогнозировал введение налога на мясо в России

«Новые политики — это практически всегда новые налоги. Казалось, что углеродный след — это где-то далеко. Нам ввели налог — мы об этом задумались. По мере того, как температура (на планете. — Прим. ред.) будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем принять, например, налог на мясо», — сказал он.