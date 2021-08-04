Чубайс предсказал смену мировых элит из-за революции в энергетике
К концу текущего десятилетия вследствие технологической революции и последующей за ней «глобальной страновой перегруппировки» в мире сформируется группа лидеров, которая станет новой мировой элитой этого и следующего века. Об этом говорится в письме специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, предложившего провести конфиденциальный семинар для обсуждения данной проблемы. С копией документа ознакомился РБК, его содержание подтвердил источник издания, знакомый с повесткой этой встречи, состоявшейся в конце июня в закрытом формате.
Чубайс утверждает, что из-за технологической революции в мире российская экономика может получить «уникальный» удар. В то же время перед страной открываются новые возможности.
«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», — сказано в письме.
Чубайс сравнил происходящие изменения «с процессами конца XVIII — начала XIX веков». Он уточнил, что имеет в виду не промышленную революцию, а «глобальный энергопереход».
Ранее Чубайс заявил, что потери экономики России из-за отказа ведущих стран мира от использования сырья на основе углеводородов могут достигать 10% ВВП. Он пояснил тогда, что для большинства государств «глобальный энергопереход» — «снижение эмиссии CO2 в экономике» — сопряжен с повышением их эффективности, в том числе энергоэффективности. В то же время для России, в федеральном бюджете которой доходы от углеводородов превышают 40%, это вопрос существования без привлечения базовых на данный момент отраслей. В этом смысле российская экономика «гораздо более уязвима».
Тогда же Чубайс назвал возможные выгоды России от энергоперехода. По мнению чиновника, страна имеет «фантастические возможности» по наращиванию поставок водорода по сравнению с другими государствами за счет производственных мощностей и трубопроводной системы. Кроме того, Россия может предложить большой объем климатических ресурсов для секвестрации углеводорода, заявил он.