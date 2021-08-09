В Госдуме попросят Мишустина взять на контроль рост цен на удобрения

Годовая инфляция в России в июле составила 6,46% после рекордных с августа 2016 г. 6,5% в июне. Продукты питания подорожали на 8,14%, продовольственные товары в целом — на 7,43%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 7,55%, а услуг — на 3,83%. При этом целевой показатель ЦБ по инфляции составляет 4%.