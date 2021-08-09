В Госдуме попросят Мишустина взять на контроль рост цен на удобрения
Совет Госдумы подготовит обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой взять на контроль ситуацию с ростом цен на удобрения, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Мы обсудили сложившуюся ситуацию на внутреннем рынке минеральных удобрений в Российской Федерации. Депутаты обратили внимание, что рост цен на удобрения негативно сказывается в том числе на стоимости продуктов питания», — рассказал он.
6 августа президент России Владимир Путин сообщил, что власти наметили ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны. Он отметил, что в административном регулировании в данном случае ничего избыточного нет.
Годовая инфляция в России в июле составила 6,46% после рекордных с августа 2016 г. 6,5% в июне. Продукты питания подорожали на 8,14%, продовольственные товары в целом — на 7,43%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 7,55%, а услуг — на 3,83%. При этом целевой показатель ЦБ по инфляции составляет 4%.