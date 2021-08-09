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В Госдуме попросят Мишустина взять на контроль рост цен на удобрения

Ведомости

Совет Госдумы подготовит обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой взять на контроль ситуацию с ростом цен на удобрения, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Мы обсудили сложившуюся ситуацию на внутреннем рынке минеральных удобрений в Российской Федерации. Депутаты обратили внимание, что рост цен на удобрения негативно сказывается в том числе на стоимости продуктов питания», — рассказал он.

6 августа президент России Владимир Путин сообщил, что власти наметили ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны. Он отметил, что в административном регулировании в данном случае ничего избыточного нет.

Годовая инфляция в России в июле составила 6,46% после рекордных с августа 2016 г. 6,5% в июне. Продукты питания подорожали на 8,14%, продовольственные товары в целом — на 7,43%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 7,55%, а услуг — на 3,83%. При этом целевой показатель ЦБ по инфляции составляет 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных