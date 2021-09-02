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В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную рыбу и икру

Ведомости

В 2021 г. цены на красную рыбу и красную икру должны снизиться, заявил РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я думаю, что, безусловно, этого (снижения цен. — Прим.ред.) надо ждать. Просто лососевая путина (сезон добычи лососевых. — Прим.ред.), по сути дела, только заканчивается и не вся продукция поступила в массовом объеме на внутренний рынок», — сказал Шестаков. По его словам, в этом году объем улова был «достаточно большой» — порядка 500 000 т, в прошлом — около 300 000 т.

«То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», — подчеркнул Шестаков.

В конце августа исследовательская компания GfK заметила, что продажи красной икры в России с июля 2020 г. по июнь 2021 г. снизились на 20% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Упакованную натуральную красную икру в магазинах россияне покупали на 7,5% реже, чем годом ранее. Спад потребления эксперты связали с ростом цен на красную икру.

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Исследовательская компания Ipsos также зафиксировала снижение потребления красной икры. По ее данным, во II квартале 2021 г. доля тех, кто потребляет красную икру, от всех жителей крупных городов составила 18,5% против 20,4% годом ранее. 74,2% опрошенных заявили, что потребляют икру реже одного раза в месяц. Один раз в месяц потребляют икру порядка 14% опрошенных. 

Ранее по теме: Продажи красной икры в России снизились на 20%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных