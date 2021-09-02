В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную рыбу и икру

«Я думаю, что, безусловно, этого (снижения цен. — Прим.ред.) надо ждать. Просто лососевая путина (сезон добычи лососевых. — Прим.ред.), по сути дела, только заканчивается и не вся продукция поступила в массовом объеме на внутренний рынок», — сказал Шестаков. По его словам, в этом году объем улова был «достаточно большой» — порядка 500 000 т, в прошлом — около 300 000 т.