В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную рыбу и икру
«Я думаю, что, безусловно, этого (снижения цен. — Прим.ред.) надо ждать. Просто лососевая путина (сезон добычи лососевых. — Прим.ред.), по сути дела, только заканчивается и не вся продукция поступила в массовом объеме на внутренний рынок», — сказал Шестаков. По его словам, в этом году объем улова был «достаточно большой» — порядка 500 000 т, в прошлом — около 300 000 т.
«То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», — подчеркнул Шестаков.
В конце августа исследовательская компания GfK заметила, что продажи красной икры в России с июля 2020 г. по июнь 2021 г. снизились на 20% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Упакованную натуральную красную икру в магазинах россияне покупали на 7,5% реже, чем годом ранее. Спад потребления эксперты связали с ростом цен на красную икру.
Исследовательская компания Ipsos также зафиксировала снижение потребления красной икры. По ее данным, во II квартале 2021 г. доля тех, кто потребляет красную икру, от всех жителей крупных городов составила 18,5% против 20,4% годом ранее. 74,2% опрошенных заявили, что потребляют икру реже одного раза в месяц. Один раз в месяц потребляют икру порядка 14% опрошенных.