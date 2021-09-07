Минтруд анонсировал сокращение числа запрещенных для женщин профессий

16 марта 2021 г. глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко предложила этот список сократить, оставив в нем только те профессии, которые наносят вред здоровью. 3 августа сенатор сообщила, что с марта 2022 г. женщины смогут работать авиамеханиками и авиаинженерами, а также обслуживать самолеты и вертолеты.