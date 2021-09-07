Минтруд анонсировал сокращение числа запрещенных для женщин профессий
Список запрещенных для женщин профессий будет постепенно сокращаться по мере развития технологий, заявил журналистам первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
«Перечень запрещенных для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Вовченко уточнил, что Минтруд планирует совершенствовать перечень таким образом, чтобы список доступных профессий реально расширялся. Иногда идентичные работы могут выполняться в разных условиях, поэтому нужно, чтобы «ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин», пояснил первый замминистра.
Летом 2019 г. Минтруд утвердил список недоступных для женщин видов деятельности из-за вредных и опасных условий. В начале этого года перечень был обновлен: в него вошли более 100 профессий, включая водителя фуры, машиниста электропоезда, боцмана, шкипера и матроса.
16 марта 2021 г. глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко предложила этот список сократить, оставив в нем только те профессии, которые наносят вред здоровью. 3 августа сенатор сообщила, что с марта 2022 г. женщины смогут работать авиамеханиками и авиаинженерами, а также обслуживать самолеты и вертолеты.