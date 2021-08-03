Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками с марта 2022 года

Летом 2019 г. Минтруд утвердил список недоступных для женщин видов деятельности из-за вредных и опасных условий. В начале этого года перечень был обновлен: в него вошли более 100 профессий, включая водителя фуры, машиниста электропоезда, боцмана, шкипера и матроса. 16 марта 2021 г. сенатор Святенко предложила обозначенный список сократить, оставив в нем только те профессии, которые наносят вред здоровью.