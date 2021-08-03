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Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками с марта 2022 года

Ведомости

Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и авиаинженерами, а также обслуживать самолеты и вертолеты с марта 2022 г. Об исключении этих профессий из списка запрещенных для женщин сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Приказ министерства признает утратившим силу подпункт "б" пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Документ вступает в силу с 1 марта 2022 г.», — сказала Святинко (цитата по ТАСС).

В данный подпункт входят специальности авиамеханика (техника) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техника по крылу, а также инженера, занятого на обслуживании самолетов и вертолетов.

На момент написания этой заметки приказ еще не был опубликован на сайте Минтруда и официальном интернет-портале правовой информации.

Летом 2019 г. Минтруд утвердил список недоступных для женщин видов деятельности из-за вредных и опасных условий. В начале этого года перечень был обновлен: в него вошли более 100 профессий, включая водителя фуры, машиниста электропоезда, боцмана, шкипера и матроса. 16 марта 2021 г. сенатор Святенко предложила обозначенный список сократить, оставив в нем только те профессии, которые наносят вред здоровью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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