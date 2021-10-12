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Цена на газ в Европе упала ниже $970 за тысячу кубометров

Ведомости

Биржевая цена на газ в Европе во вторник опустилась ниже отметки $970 за тыс. куб. м., следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса по индекс нидерландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов установилась на уровне $970 за тыс. куб. м, или 81,2 евро за МВт/ч.

Цены на газ в Европе продолжают падение после рекордов, установленных 6 октября, когда этот энергоресурс на пике торговался близко к $2000 за тысячу кубометров. Однако в тот же день торги закрылись на уровне $1287, а 7 октября — на уровне $1158. Уже в понедельник, 11 октября, стоимость ноябрьского фьючерса на TTF снизилась более чем на 3% к расчетной цене пятницы — почти до $1015.

Эксперты связывают высокую волатильность цен на газовом рынке Европы в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона, недостаточной ветрогенерацией из-за погодных условий, а также ограничением предложения со стороны основных поставщиков.

Так, ряд европейских стран и США обвинили Россию в намеренном сдерживании поставок газа, однако в Кремле заявили, что соблюдают все обязательства по долгосрочным контрактам на поставки этого вида топлива.

Ранее по теме: Цена на газ в Европе упала на $700

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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