Цена на газ в Европе упала ниже $970 за тысячу кубометров
Биржевая цена на газ в Европе во вторник опустилась ниже отметки $970 за тыс. куб. м., следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость ноябрьского фьючерса по индекс нидерландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов установилась на уровне $970 за тыс. куб. м, или 81,2 евро за МВт/ч.
Цены на газ в Европе продолжают падение после рекордов, установленных 6 октября, когда этот энергоресурс на пике торговался близко к $2000 за тысячу кубометров. Однако в тот же день торги закрылись на уровне $1287, а 7 октября — на уровне $1158. Уже в понедельник, 11 октября, стоимость ноябрьского фьючерса на TTF снизилась более чем на 3% к расчетной цене пятницы — почти до $1015.
Эксперты связывают высокую волатильность цен на газовом рынке Европы в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона, недостаточной ветрогенерацией из-за погодных условий, а также ограничением предложения со стороны основных поставщиков.
Так, ряд европейских стран и США обвинили Россию в намеренном сдерживании поставок газа, однако в Кремле заявили, что соблюдают все обязательства по долгосрочным контрактам на поставки этого вида топлива.