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Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 г., сообщает пресс-служба Кремля. Госдума приняла его 19 октября 2021 г., Совет Федерации одобрил 20 октября этого года.

Согласно документу, доходы федерального бюджета за прошлый год составили 18 719,09 млрд руб., расходы – 22 821,6 млрд руб. При этом превышение расходов над доходами составило 4102,5 млрд руб.

Из доходов бюджета на нефтегазовые пришлось 5235,2 млрд руб., на ненефтегазовые доходы — 13 483,8 млрд руб. Налоговые доходы составили 13,5 трлн руб., неналоговые доходы — 5,1 трлн руб.

Расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 г. выросли на 25,3%. Изначально установленный объем трат был увеличен на 4,2 трлн руб. Резервный фонд правительства также вырос до 4,5 трлн руб., из которых 2,8 трлн руб. были направлены на решение финансового обеспечения мер, направленных на предотвращение кризиса в отраслях, пострадавших от пандемии.

Ранее по теме: Расходы бюджета на 2022 год скорректируют

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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