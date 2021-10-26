Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год

Расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 г. выросли на 25,3%. Изначально установленный объем трат был увеличен на 4,2 трлн руб. Резервный фонд правительства также вырос до 4,5 трлн руб., из которых 2,8 трлн руб. были направлены на решение финансового обеспечения мер, направленных на предотвращение кризиса в отраслях, пострадавших от пандемии.