Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год
Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 г., сообщает пресс-служба Кремля. Госдума приняла его 19 октября 2021 г., Совет Федерации одобрил 20 октября этого года.
Согласно документу, доходы федерального бюджета за прошлый год составили 18 719,09 млрд руб., расходы – 22 821,6 млрд руб. При этом превышение расходов над доходами составило 4102,5 млрд руб.
Из доходов бюджета на нефтегазовые пришлось 5235,2 млрд руб., на ненефтегазовые доходы — 13 483,8 млрд руб. Налоговые доходы составили 13,5 трлн руб., неналоговые доходы — 5,1 трлн руб.
Расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 г. выросли на 25,3%. Изначально установленный объем трат был увеличен на 4,2 трлн руб. Резервный фонд правительства также вырос до 4,5 трлн руб., из которых 2,8 трлн руб. были направлены на решение финансового обеспечения мер, направленных на предотвращение кризиса в отраслях, пострадавших от пандемии.