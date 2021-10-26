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Российские пищевики нарастили производство в преддверии нерабочих дней

Ведомости

Российские поставщики продуктов питания предприняли ряд мер, чтобы обеспечить магазины товарами в нерабочие дни. Об этом сообщила Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз»).

Так, пищевые предприятия увеличили объемы производства, заранее перешли на круглосуточный режим работы и задействовали дополнительных сотрудников для производства и доставки заказов, приводит ТАСС слова главы «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова.

В ассоциации также призвали торговые сети и онлайн-магазины «обеспечить быструю и ритмичную» приемку от поставщиков товаров первой необходимости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Согласно документу, главы регионов могут объявлять такой режим раньше 30 октября и продлевать его на период после 7 ноября в зависимости от ситуации. К настоящему времени власти более 50 субъектов объявили, что нерабочие дни полностью совпадут с федеральными, в 12 регионах, включая Москву и Подмосковье, этот режим объявлен досрочно.

Ранее по теме: Выручка продуктовых магазинов в Москве перед нерабочими днями выросла на 20%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных