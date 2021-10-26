Российские пищевики нарастили производство в преддверии нерабочих дней
Российские поставщики продуктов питания предприняли ряд мер, чтобы обеспечить магазины товарами в нерабочие дни. Об этом сообщила Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз»).
Так, пищевые предприятия увеличили объемы производства, заранее перешли на круглосуточный режим работы и задействовали дополнительных сотрудников для производства и доставки заказов, приводит ТАСС слова главы «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова.
В ассоциации также призвали торговые сети и онлайн-магазины «обеспечить быструю и ритмичную» приемку от поставщиков товаров первой необходимости.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Согласно документу, главы регионов могут объявлять такой режим раньше 30 октября и продлевать его на период после 7 ноября в зависимости от ситуации. К настоящему времени власти более 50 субъектов объявили, что нерабочие дни полностью совпадут с федеральными, в 12 регионах, включая Москву и Подмосковье, этот режим объявлен досрочно.