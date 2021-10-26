Российские пищевики нарастили производство в преддверии нерабочих дней

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Согласно документу, главы регионов могут объявлять такой режим раньше 30 октября и продлевать его на период после 7 ноября в зависимости от ситуации. К настоящему времени власти более 50 субъектов объявили, что нерабочие дни полностью совпадут с федеральными, в 12 регионах, включая Москву и Подмосковье, этот режим объявлен досрочно.