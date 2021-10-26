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Выручка продуктовых магазинов в Москве перед нерабочими днями выросла на 20%

Ведомости

Выручка продуктовых магазинов в Москве в выходные перед началом режима нерабочих дней выросла на 20%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова. 

«Несмотря на то что продовольственные магазины продолжат работу в период нерабочих дней, их среднесуточная выручка за выходные 23-24 октября выросла на 20% и достигла 2,9 млрд руб.», — сказал Пуртов. 

По его словам, самый значительный рост оборотов зарегистрирован у специализированных продуктовых магазинов, а выручка универсамов и супермаркетов осталась стабильной. Прутов объяснил это тем, что москвичи хоть и запасаются продуктами, но, в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров.

В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период часть магазинов, культурных заведений и общепит будут закрыты. Работать будут магазины с товарами первой необходимости, продуктовые магазины и аптеки. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк говорил, что после 7 ноября общепит будет работать в обычном режиме и без QR-кодов, а в период нерабочих дней — только навынос и на доставку. 

В марте 2020 г. из-за опасений карантина по COVID-19 в России вырос спрос на товары длительного хранения. Сперва ажиотаж прошелся по крупным онлайн-магазинам, а после его ощутили и федеральные сети. Кое-где опустели полки с крупами, нет популярных и дешевых товаров, убедились журналисты «Ведомостей» в нескольких десятках точек в разных частях Москвы. В Минпромторге тогда дефицит продуктов исключили, но попросили торговые сети оценить, на сколько дней хватит их товарных запасов по социально значимым товарам.

Ранее по теме: Москвичи начали запасаться едой и средствами гигиены. Фотографии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных