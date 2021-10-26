Выручка продуктовых магазинов в Москве перед нерабочими днями выросла на 20%

В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период часть магазинов, культурных заведений и общепит будут закрыты. Работать будут магазины с товарами первой необходимости, продуктовые магазины и аптеки. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк говорил, что после 7 ноября общепит будет работать в обычном режиме и без QR-кодов, а в период нерабочих дней — только навынос и на доставку.