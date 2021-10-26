Выручка продуктовых магазинов в Москве перед нерабочими днями выросла на 20%
Выручка продуктовых магазинов в Москве в выходные перед началом режима нерабочих дней выросла на 20%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.
«Несмотря на то что продовольственные магазины продолжат работу в период нерабочих дней, их среднесуточная выручка за выходные 23-24 октября выросла на 20% и достигла 2,9 млрд руб.», — сказал Пуртов.
По его словам, самый значительный рост оборотов зарегистрирован у специализированных продуктовых магазинов, а выручка универсамов и супермаркетов осталась стабильной. Прутов объяснил это тем, что москвичи хоть и запасаются продуктами, но, в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров.
В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период часть магазинов, культурных заведений и общепит будут закрыты. Работать будут магазины с товарами первой необходимости, продуктовые магазины и аптеки. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк говорил, что после 7 ноября общепит будет работать в обычном режиме и без QR-кодов, а в период нерабочих дней — только навынос и на доставку.
В марте 2020 г. из-за опасений карантина по COVID-19 в России вырос спрос на товары длительного хранения. Сперва ажиотаж прошелся по крупным онлайн-магазинам, а после его ощутили и федеральные сети. Кое-где опустели полки с крупами, нет популярных и дешевых товаров, убедились журналисты «Ведомостей» в нескольких десятках точек в разных частях Москвы. В Минпромторге тогда дефицит продуктов исключили, но попросили торговые сети оценить, на сколько дней хватит их товарных запасов по социально значимым товарам.