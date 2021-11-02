Зеленский ввел новые санкции против российских граждан и компаний

Ранее Зеленский ввел санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму и членов территориальных избирательных комиссий региона — всего 95 человек. Санкции подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на перевозки по территории Украины и запрет на участие в приватизации и аренду госимущества.