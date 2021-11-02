Зеленский ввел новые санкции против российских граждан и компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел новый пакет персональных и экономических санкций против российских граждан и компаний, ранее его предложила Служба национальной безопасности и обороны Украины. Четыре указа опубликованы на сайте президента.
Всего под санкции попали 140 граждан и 50 компаний из России. В основном санкции касаются людей, которые причастны к организации выборов в Госдуму в Крыму, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил ТАСС.
Также санкции были введены в отношении сети магазинов Mere и ее бенефициаров, ИТ-компания Group-IB, регистратора доменных имен Reg.Ru, СИЗО №1 в Симферополе, судостроительного завода «Море» в Феодосии, Севастопольского научно-технического центра «Импульс-2». Под санкции попали и украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр» и «Украинско-средиземноморские авиалинии».
Ранее Зеленский ввел санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму и членов территориальных избирательных комиссий региона — всего 95 человек. Санкции подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на перевозки по территории Украины и запрет на участие в приватизации и аренду госимущества.