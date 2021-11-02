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Экономика

Зеленский ввел новые санкции против российских граждан и компаний

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новый пакет персональных и экономических санкций против российских граждан и компаний, ранее его предложила Служба национальной безопасности и обороны Украины. Четыре указа опубликованы на сайте президента.

Всего под санкции попали 140 граждан и 50 компаний из России. В основном санкции касаются людей, которые причастны к организации выборов в Госдуму в Крыму, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил ТАСС. 

Также санкции были введены в отношении сети магазинов Mere и ее бенефициаров, ИТ-компания Group-IB, регистратора доменных имен Reg.Ru, СИЗО №1 в Симферополе, судостроительного завода «Море» в Феодосии, Севастопольского научно-технического центра «Импульс-2». Под санкции попали и украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр» и «Украинско-средиземноморские авиалинии».

Ранее Зеленский ввел санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму и членов территориальных избирательных комиссий региона — всего 95 человек. Санкции подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на перевозки по территории Украины и запрет на участие в приватизации и аренду госимущества. 

Ранее по теме: Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных