Прокачка газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» возобновилась
Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» в Германию возобновилась после остановки на пять дней, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Прокачка топлива по газопроводу напрямую из Польши остановилась в субботу, в тот же день начались реверсные поставки. По данным оператора, прокачка возобновилась с 14:00 мск. За час было поставлено около 186 600 куб. м газа.
На фоне перевода газопровода «Ямал — Европа» в реверсный режим (не с востока на запад, а с запада на восток) биржевая цена на газ 1 ноября выросла на 11%. В субботу утром уровень прокачки газа по направлению с востока на запад упал до нуля, а прокачка газа из Германии в Польшу выросла до 150 000 куб. м в час в субботу и воскресенье. В понедельник утром этот показатель составил почти 524 000 куб. м в час.
В Польшу газ поступает не только напрямую из России, но и из Германии по так называемому «виртуальному реверсу» (фактически — из транзитного потока). В случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить физически в режим реверсной прокачки. Как правило, в выходные дни закачка газа по трубопроводу растет, поскольку снижается потребление со стороны промышленности и появляется дополнительный ресурс для транспортировки газа в хранилища на территории ЕС.
Газопровод «Ямал — Европа» протяженностью свыше 2000 км идет от российского Торжка по территории Белоруссии и Польши до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.