Цена на газ в Европе выросла на 11% после остановки транзита через Польшу
Биржевая цена на газ в Европе 1 ноября выросла на 11%, следует из данных площадки ICE Futures.
По состоянию на 11:47 мск в понедельник цена декабрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF поднялась до 72,2 евро за МВт\ч, или $873 за тысячу кубометров. В пятницу, 29 октября, торги закрылись на отметке $775.
Рост котировок произошел на фоне перевода газопровода «Ямал — Европа» в реверсный режим (не с востока на запад, а с запада на восток). В субботу утром уровень прокачки газа по направлению с востока на запад упал до нуля, а прокачка газа из Германии в Польшу выросла до 150 000 куб. м в час в субботу и воскресенье. В понедельник утром этот показатель составил почти 524 000 куб. м в час.
В Польшу газ поступает не только напрямую из России, но и из Германии по так называемому «виртуальному реверсу» (фактически — из транзитного потока). В случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить физически в режим реверсной прокачки. Как правило, в выходные дни закачка газа по трубопроводу растет, поскольку снижается потребление со стороны промышленности и появляется дополнительный ресурс для транспортировки газа в хранилища на территории ЕС.
Газопровод «Ямал — Европа» протяженностью свыше 2000 км идет от российского Торжка по территории Белоруссии и Польши до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.