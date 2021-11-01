Цена на газ в Европе выросла на 11% после остановки транзита через Польшу

Рост котировок произошел на фоне перевода газопровода «Ямал — Европа» в реверсный режим (не с востока на запад, а с запада на восток). В субботу утром уровень прокачки газа по направлению с востока на запад упал до нуля, а прокачка газа из Германии в Польшу выросла до 150 000 куб. м в час в субботу и воскресенье. В понедельник утром этот показатель составил почти 524 000 куб. м в час.