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Оператор Германии сообщил об остановке транзита газа через Польшу

Ведомости

30 октября физический поток по газопроводу «Ямал-Европа» на входе в газотранспортную систему Германии упал до нуля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Газопровод перешел в реверсный режим — с запада на восток.

По данным отчетного часа (с 11:00 до 12:00 по Москве), газ качается только по реверсной заявке — около 150 тыс. куб. м в час. В Польшу газ поступает не только напрямую из России, но из Германии  по «виртуальному реверсу». 

«В случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток — газопровод может переходить в физически реверсный режим», — передает издание. 

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Газопровод «Ямал-Европа» мощностью около 100 млн руб. м в сутки и протяженностью свыше двух тысяч километров идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. 

Накануне стало известно, что Газ по второй нитке трубопровода «Северный поток — 2» пустят до конца текущего года.  Газопровод общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. 

Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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