Оператор Германии сообщил об остановке транзита газа через Польшу
30 октября физический поток по газопроводу «Ямал-Европа» на входе в газотранспортную систему Германии упал до нуля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Газопровод перешел в реверсный режим — с запада на восток.
По данным отчетного часа (с 11:00 до 12:00 по Москве), газ качается только по реверсной заявке — около 150 тыс. куб. м в час. В Польшу газ поступает не только напрямую из России, но из Германии по «виртуальному реверсу».
«В случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток — газопровод может переходить в физически реверсный режим», — передает издание.
Газопровод «Ямал-Европа» мощностью около 100 млн руб. м в сутки и протяженностью свыше двух тысяч километров идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере.
Накануне стало известно, что Газ по второй нитке трубопровода «Северный поток — 2» пустят до конца текущего года. Газопровод общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины.
Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании.