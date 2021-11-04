В Раде заявили о сокращении Россией поставок газа на Украину
Россия снизила поставки сжиженного газа на Украину на ноябрь до 30% от задекларированных объемов, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своем Telegram-канале.
«Российская федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину до уровня 30% от задекларированных экспортерами объемов», — заявил Герус.
Он пояснил, что это не должно оказать существенного влияния на украинский рынок: экспортеры традиционно завышали задекларированные объемы поставок, а также в ноябре низкая активность по таким закупкам газа.
Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на данные платформы RBP, что 2 ноября на аукционе «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украины в первом-третьем кварталах 2022 г.
В октябре «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн куб. м газа в сутки через Украину на ноябрь через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». В целом «Газпром» осуществляет поставки газа через Украину в рамках контракта с «Нафтогазом», действующего до 2024 г., однако оператор ГТС Украины может предлагать дополнительные мощности, которые поставщик может выкупить при необходимости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за девять месяцев 2021 г. «Газпром» увеличил поставки газа через территорию Украины более чем на 8%. «Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — заявил Путин. Он пояснил, что еще больше увеличивать прокачку через ГТС Украины для «Газпрома» экономически невыгодно. Прокачка по новым системам дешевле примерно на $3 млрд в год.