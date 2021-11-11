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Экономика

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2021 году

Ведомости

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) понизила свой прогноз по росту мирового спроса на нефть по итогам 2021 г. Согласно опубликованному докладу, показатель вырастет на 5,7 млн баррелей в сутки. Оценка предыдущего месяца была на уровне 5,82 млн б/с.

«Изменения в основном связаны с более медленным, чем ожидалось, спросом со стороны Китая и Индии в III квартале 2021 г. Теперь мировой спрос на нефть, по оценкам, достигнет 96,4 млн баррелей в сутки в 2021 г.», — говорится в докладе.

При этом ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 г. Увеличение, как ожидается, составит 4,2 млн б/с. Общий мировой спрос, по оценкам организации, достигнет 100,6 млн б/с. Отмечается, что это примерно на 0,5 млн б/с выше уровня 2019 г.

Потребление нефти будет идти более быстро в европейских странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «из-за улучшения экономических показателей в некоторых европейских странах». Однако замедлится спрос в американских государствах ОЭСР, говорится в докладе.

Также ОПЕК вновь сохранила прогноз по добыче нефти и газового конденсата в России на 2021 и 2022 гг.: она ожидается на уровне 10,78 млн (на 0,19 млн больше в годовом выражении) и 11,78 млн баррелей в сутки (на 1 млн больше год к году) соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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