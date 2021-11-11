ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2021 году
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) понизила свой прогноз по росту мирового спроса на нефть по итогам 2021 г. Согласно опубликованному докладу, показатель вырастет на 5,7 млн баррелей в сутки. Оценка предыдущего месяца была на уровне 5,82 млн б/с.
«Изменения в основном связаны с более медленным, чем ожидалось, спросом со стороны Китая и Индии в III квартале 2021 г. Теперь мировой спрос на нефть, по оценкам, достигнет 96,4 млн баррелей в сутки в 2021 г.», — говорится в докладе.
При этом ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 г. Увеличение, как ожидается, составит 4,2 млн б/с. Общий мировой спрос, по оценкам организации, достигнет 100,6 млн б/с. Отмечается, что это примерно на 0,5 млн б/с выше уровня 2019 г.
Потребление нефти будет идти более быстро в европейских странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «из-за улучшения экономических показателей в некоторых европейских странах». Однако замедлится спрос в американских государствах ОЭСР, говорится в докладе.
Также ОПЕК вновь сохранила прогноз по добыче нефти и газового конденсата в России на 2021 и 2022 гг.: она ожидается на уровне 10,78 млн (на 0,19 млн больше в годовом выражении) и 11,78 млн баррелей в сутки (на 1 млн больше год к году) соответственно.