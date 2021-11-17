РБК сообщил о резком росте секретного экспорта из России в страны НАТО

За весь 2020 г. в топ-10 импортеров российских секретных поставок входили США, Эстония и Турция. Сейчас США поднялись на второе место, Чехия — на третье. Первое место среди импортеров продукции из России второй год подряд занимает Алжир, куда в основном поставляются авиационная техника и вооружение. Также стабильно входят в топ-10 Индия и Китай.