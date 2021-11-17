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РБК сообщил о резком росте секретного экспорта из России в страны НАТО

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Россия в 2021 г. резко нарастила секретный экспорт (код SSSS) в несколько стран НАТО, сообщил РБК со ссылкой на данные таможенной службы. Секретный экспорт включает в себя поставки оружия и боеприпасов, летательных аппаратов, соединений радиоактивных элементов, бронетехники и военных кораблей.

В первую десятку стран, в которые Россия экспортирует такие товары, вошли США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.

Как вырос секретный экспорт России в страны НАТО в годовом выражении:

  • США: на $135 млн до $841 млн (второе место в топ-10)

  • Чехия: на $604 млн до $706 млн (третье место)

  • Германия: на $129 млн до $302 млн (седьмое место)

  • Нидерланды: на $169 млн до $222 млн (восьмое место)

За весь 2020 г. в топ-10 импортеров российских секретных поставок входили США, Эстония и Турция. Сейчас США поднялись на второе место, Чехия — на третье. Первое место среди импортеров продукции из России второй год подряд занимает Алжир, куда в основном поставляются авиационная техника и вооружение. Также стабильно входят в топ-10 Индия и Китай. 

Ранее по теме: Секретный экспорт за январь – июнь вырос на 61% до $27 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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