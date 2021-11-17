РБК сообщил о резком росте секретного экспорта из России в страны НАТО
В первую десятку стран, в которые Россия экспортирует такие товары, вошли США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.
Как вырос секретный экспорт России в страны НАТО в годовом выражении:
США: на $135 млн до $841 млн (второе место в топ-10)
Чехия: на $604 млн до $706 млн (третье место)
Германия: на $129 млн до $302 млн (седьмое место)
Нидерланды: на $169 млн до $222 млн (восьмое место)
За весь 2020 г. в топ-10 импортеров российских секретных поставок входили США, Эстония и Турция. Сейчас США поднялись на второе место, Чехия — на третье. Первое место среди импортеров продукции из России второй год подряд занимает Алжир, куда в основном поставляются авиационная техника и вооружение. Также стабильно входят в топ-10 Индия и Китай.