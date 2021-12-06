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Аналитики назвали ужесточение политики ФРС более опасным для рынков, чем «омикрон»-штамм

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В Morgan Stanley считают, что возможное ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США является большим фактором риска для фондовых рынков, чем распространение нового «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет аналитиков банка.

Эксперты Morgan Stanley отметили, что новый штамм не вызывает у них сильного беспокойства. При этом снижение объемов программы количественного смягчения, в рамках которой с рынка выкупаются большие объемы облигаций для обеспечения его ликвидностью, приведет к его падению, «как это всегда происходит на этой стадии любого восстановления», говорится в отчете. Аналитики прогнозируют падение индекса S&P 500, который отражает динамику стоимости акций 500 крупнейших по рыночной капитализации американских компаний. Они отмечают, что инвесторы начинают требовать гораздо более высоких надбавок за риск, поскольку ожидают существенного увеличения базовой процентной ставки в долгосрочной перспективе.

По итогам предыдущего заседания 3 ноября ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. При этом регулятор объявил о начале сокращения программы по покупке активов — на $15 млрд ежемесячно (до этого ФРС каждый месяц выкупала казначейские облигации США и ипотечные бумаги на $120 млрд). Следующее заседание ФРС состоится 15 декабря и будет сопровождаться обновлением макроэкономических прогнозов.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что на декабрьском заседании будет рассмотрен вопрос об ускорении сворачивания программы количественного смягчения, поскольку инфляционное давление сейчас достаточно высоко, а экономика «очень сильна». Кроме того, он сказал, что ведомству пора перестать называть инфляцию «временной» в комментариях о нынешней ситуации в экономике.

Ранее по теме: Байден выдвинул Джерома Пауэлла на второй срок на пост главы ФРС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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