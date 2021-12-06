Аналитики назвали ужесточение политики ФРС более опасным для рынков, чем «омикрон»-штамм

Эксперты Morgan Stanley отметили, что новый штамм не вызывает у них сильного беспокойства. При этом снижение объемов программы количественного смягчения, в рамках которой с рынка выкупаются большие объемы облигаций для обеспечения его ликвидностью, приведет к его падению, «как это всегда происходит на этой стадии любого восстановления», говорится в отчете. Аналитики прогнозируют падение индекса S&P 500, который отражает динамику стоимости акций 500 крупнейших по рыночной капитализации американских компаний. Они отмечают, что инвесторы начинают требовать гораздо более высоких надбавок за риск, поскольку ожидают существенного увеличения базовой процентной ставки в долгосрочной перспективе.